El PSPV denuncia la falta de mamógrafos en la provincia de Castellón

El PSPV-PSOE de Castelló ha denunciado este lunes que a la reducción de cuatro puntos registrada el año pasado en la participación en las pruebas de cribado de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana —del 69,6% en 2023 al 65,6% en 2024— se suma “la apuesta cero” del Consell de Carlos Mazón para ampliar la red de mamógrafos en la provincia.

Según ha explicado el portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó, “estamos ante una caída muy preocupante que desmonta el relato de Mazón y Marciano Gómez de que la sanidad pública funciona, porque no es así. Están desmantelando todo el sistema, reduciendo la prevención y eliminando inversiones como la de los mamógrafos”.

El diputado castellonense ha recordado que, durante la campaña electoral de 2023, el PP de Mazón y Marta Barrachina prometió la instalación de nuevos mamógrafos en la Vall d’Uixó, Segorbe, Onda y l’Alcora para paliar la falta de equipos en la provincia. “Dos años después, solo la capital del Alto Palancia dispone de este recurso, pero de segunda mano, ya que utilizan el retirado del hospital de Sagunt, mientras que el resto de localidades no tendrán ninguna inversión de la Generalitat para poner en marcha este servicio que evitaría desplazamientos y mejoraría la prevención de este tipo de cáncer”, ha denunciado Simó. En este sentido, ha exigido al Consell “dar explicaciones urgentes” y, sobre todo, “dejar de utilizar el dolor y la salud de las mujeres como arma política”.

Detección precoz

Simó ha lamentado que “Mazón y Marciano Gómez han roto la tendencia positiva de los gobiernos del Botànic en materia de prevención y detección precoz del cáncer” y les ha pedido que se centren “en lo realmente importante, que es garantizar una sanidad pública de calidad, reforzar los programas de prevención y dejar de dedicarse a cubrirse las espaldas”, ha advertido.

“El modelo de sanidad de ellos no es el nuestro. Mientras el PP opta por externalizar las lecturas de los cribados y abrir la puerta al negocio sanitario, el PSPV-PSOE con Ximo Puig activó toda la maquinaria legislativa para devolver todos los hospitales y servicios a la gestión pública, porque la sanidad nunca debería ser un negocio”.