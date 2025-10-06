Más de 12 cancelaciones del Cercanías en Castellón: este es el motivo

Segunda jornada consecutiva de problemas en la línea de tren de Cercanías C6, que conecta Castelló con València y que utilizan miles de estudiantes y trabajadores cada día. En esta ocasión, el malestar de los usuarios se debe a un hecho delictivo ocurrido a primera hora del domingo.

Robo de cable entre Cabanyal y Font de Sant Lluís

Según informa Adif, la empresa pública encargada de la gestión de las infraestructuras ferroviarias, el motivo es un robo de cable ocurrido entre las estaciones de València-Cabanyal y Font de Sant Lluís. Desde ese momento, tanto Adif como Renfe han trabajado para restablecer la normalidad. Una normalidad que llegó a las 20.30 horas, cuando Renfe informó de que la avería provocada por el robo había quedado solucionada. A partir de ese momento se recobra la normalidad, y se espera que el martes no se registren los problemas de las últimas horas.

El domingo se registraron retrasos de hasta 50 minutos, ya que entre semana pasan muchos más trenes por de este servicio.

Cancelaciones y retrasos

Hasta las 20.00 horas se habían cancelado más de una docena de trenes de ida y otros tantos de vuelta, además de retrasos que alcanzaron los 40 minutos.

Antecedentes similares

El suceso recuerda a otro grave incidente ocurrido en diciembre de 2021, cuando el robo de mil metros de cable provocó el incendio de un punto de control de señalización e instalaciones en Massalfassar.

Las consecuencias entonces fueron muy negativas: se redujo la frecuencia de paso de los convoyes durante varios meses, lo que agravó los problemas de retrasos y cancelaciones en toda la línea.