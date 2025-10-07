Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo: Aemet activa la alerta amarilla por precipitaciones en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una nueva inestabilidad en el este peninsular

Temporal en Castelló. Lluvias. Nubes. Tormentas

Temporal en Castelló. Lluvias. Nubes. Tormentas / CARME RIPOLLES

Adrián Bachero

Aitor Tezanos

Sergi Juan

Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas para la jornada del miércoles en Castellón, concretamente para la zona del interior sur de la provincia. En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

Actualizar

TEMAS

Tracking Pixel Contents