En Directo
Directo: Aemet activa la alerta amarilla por precipitaciones en Castellón
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una nueva inestabilidad en el este peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas para la jornada del miércoles en Castellón, concretamente para la zona del interior sur de la provincia. En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.
Los días más adversos serán jueves y viernes
La cuenta de X de la Aemet en la Comunitat Valenciana informa que: "Se espera que una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones con tormenta. Los días más adversos serán jueves y viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana".
"La vaguada fría acabará cerrándose en capas altas, formando una pequeña dana sobre la Península. En capas bajas hay circulación de viento del nordeste no muy intensa, con lo que las zonas más expuestas son el litoral sur de Valencia y zonas del norte de Alicante".
El aviso de Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología señala que: «La situación está sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada por una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en la superficie».
Previsión para el festivo 9 d'Octubre
La situación en el cielo empeorará en la jornada del 9 d'Octubre. Para el jueves festivo la alerta amarilla ocupará toda la provincia (excepto el norte), así como también afectará a las provincia de Valencia y Alicante, con algunas zonas en alerta naranja.
Parte del Centro de Coordinación de Emergencias
El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos para mañana miércoles 8 de octubre y el interior sur de Castellón tendrá activada la alerta amarilla por lluvias y tormentas.
Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
Según el último boletín de la Aemet, la alerta amarilla por lluvias afecta al interior sur de la provincia de Castellón (las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares) durante la jornada del miércoles, especialmente entre las 12.00 y las 23.59 horas, cuando podrían acumularse hasta 20 l/m² en una hora y 60 l/m² en doce horas. No se descarta que las precipitaciones vengan acompañadas de tormentas localmente fuertes y rachas intensas de viento.
