Directo: Aemet activa la alerta amarilla por precipitaciones en Castellón

Los días más adversos serán jueves y viernes

La cuenta de X de la Aemet en la Comunitat Valenciana informa que: "Se espera que una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones con tormenta. Los días más adversos serán jueves y viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana".

"La vaguada fría acabará cerrándose en capas altas, formando una pequeña dana sobre la Península. En capas bajas hay circulación de viento del nordeste no muy intensa, con lo que las zonas más expuestas son el litoral sur de Valencia y zonas del norte de Alicante".