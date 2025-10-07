El CEU abre curso en Castellón reclamando "igualdad" en las prácticas de Medicina

El rector de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Higinio Marín, ha reclamado este martes en Castellón que los estudiantes de Medicina y Enfermería "estén en un régimen de igualdad" con los de la universidad pública con respecto a las prácticas en los hospitales de la provincia, un tema polémico que ha reabierto la herida tras años de coordinación con la Universitat Jaume I (UJI) tras los cambios introducidos en el convenio por la Generalitat, que les otorga preferencia de elección en el Hospital Provincial.

"Nosotros, el CEU, lo único que queremos es que nuestros estudiantes están en un régimen de igualdad porque son ciudadanos españoles de pleno derecho", ha señalado Marín en la apertura oficial del curso académico 2025/26 en el campus de Castelló, en un acto que ha contado con la director del campus, José María Mira de Orduña; el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López; y numerosas autoridades.

Tras la inauguración de las nuevas instalaciones deportivas, en las que el CEU ha invertido "medio millón de euros" este curso, y la misa oficiada por el obispo, el acto académico, el rector ha puesto el foco en que "este año, el campus del CEU Castellón cumple su mayoría de edad, con 18 años tras los que ya podemos celebrar su consolidación, con 400 nuevos alumnos de grado este año, y con una matrícula en torno a los 1.500 estudiantes en los seis grados".

Higinio Marín, rector del CEU-Cardenal Herrera, en Castelló. / Victoria Pitarch

"Sólo es un paso más", ha dicho

Marín ha reivindicado que "este curso se ha logrado un nuevo régimen de prácticas hospitalarias más razonable y que reduce mucho los riesgos potenciales de nuestro alumnado". "Hemos dados un buen paso hacia adelante, pero no se ha conseguido la igualdad", ha dicho.

"Nosotros tenemos estudiantes que se levantan a las 7.00 de la mañana, cogen un autobús y se van a Vinaròs para hacer sus prácticas en el hospital, y después, a las 15.00 horas, vuelven a Castellón para dar sus clases; y lo mismo a Sagunto, en una cuantía y con una periodicidad que es la que exige un reparto de plazas que no siempre es equitativo". No obstante, ha felicitado "la respuesta del sistema sanitario público y privado para ofrecer una formación de primer nivel para nuestro estudiantado".

El rector del CEU ha explicado que "en este proceso ha habido muy buena voluntad por parte de todos, aunque, por parte de algunos, no ha habido un análisis realista de la situación". "Nosotros no hemos desplazado a nadie. De hecho, yo firmé una adenda al convenio con la Conselleria en la que le garantizaba directa y personalmente a la rectora de la UJI que sus estudiantes no serían desplazados de ninguno de los hospitales en los que nosotros tuviéramos preferencia, así que sinceramente, no entiendo el ruido que se ha provocado con este proceso", ha dicho.

El rector, con el obispo y el director del centro de Castelló, en la inauguración del curso. / Mediterráneo

"No todas las privadas somos iguales"

Y, frente a las declaraciones de la ministra de Universidades, Diana Morant, en la apertura del curso en la UJI, apostando por un "mayor control a la universidad privada", el rector del CEU ha insistido en que "desde los poderes públicos cabría esperar la elemental neutralidad y sentido común para saber que no todo el sistema privado es igual, que hay instituciones con ánimo de lucro, que son perfectamente legítimos si cumplen y alcanzan los límites de calidad exigibles, pero en nuestro caso , cuando no hay ánimo de lucro y sí de prestar un servicio y hacerlo con altos niveles de calidad, sencillamente no entiendo la hostilidad que a veces se quiere transmitir o se pone en condiciones de que se pueda interpretar que existe desde el Ministerio".

"Nosotros no somos una mercantil, no acudimos allí donde hay un nicho de negocio, sino que tenemos vocación académica", ha señalado Marín.

Nuevas instalaciones

El CEU estrena este curso instalaciones deportivas. Se sitúan en en semisótanos 1 del ala B del edificio que ocupa el campus en la Ciudad del Transporte, con las "mejores infraestructuras deportivas de los campus valencianos del CEU", ha señalado el rector.