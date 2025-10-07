Un castellonense, nuevo hijo adoptivo de València

En el arranque de la semana del 9 d’Octubre, el Ayuntamiento de València celebró este lunes la entrega de Honores y Distinciones de la ciudad. Una gala que incluyó entre los homenajeados al castellonense Javier Molins, que fue nombrado hijo adoptivo de la capital del Turia.

Molins estampa su firma en el libro de honor del Ayuntamiento de València. / Mediterráneo

Molins estuvo acompañado en este acto por toda su familia, quienes compartieron con él unos momentos muy emotivos por el importante reconocimiento.

El periodista castellonense se ha centrado en los últimos años en su faceta de crítico y comisario de arte, siendo en la actualidad director del Centro de Arte Hortensia Herrero de València.

Los otros galardonados como hijos adoptivos fueron el experto en urbanismo y activista vecinal Vicente Torres Castejón (lo recibió Joan Olmos, que había intervenido en el último pleno municipal para glosarle); la primera Defensora de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de València, Teresa Navarro; el escritor e intelectual Max Aub (recogido también por su nieta); el coautor del Plan Sur, Claudio Gómez Perretta (lo recogió su hijo Julio); el maestro José Serrano, autor del Himno de la Comunidad Valenciana (lo recibió su nieta, Isaura Navarrete Serrano).

Hijos predilectos

En una edición en la que más de la mitad de los reconocimientos llegaron a título póstumo, fueron reconocidos como hijos predilectos de la ciudad el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles (haciendo un esfuerzo emocionante, levantándose de la silla de ruedas); la catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, Pilar Roig; el periodista y comunicador Joaquín Prat (recogido por su viuda, Marianne Sandberg); la periodista Mª Consuelo Reyna (con el voto en contra de los concejales de Compromís, que no aplaudieron el momento de recibirla); y el que fuera presidente de la Asociación del Hogar-Escuela de Sant Bult, Antonio Bellido.

Medalla de Oro

El mayor galardón, la medalla de Oro, fue para el Colegio Oficial de Enfermería de València en la persona de su presidenta, Laura Almudever; y el Capítulo de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, a cargo de su subteniente, Bernado Celda.

Alejandra Prat ejerció de interlocutora de los homenajeados y lo hizo «con un profundo sentimiento de orgullo y agradecimiento. Recibir el reconocimiento de esta tierra es uno de los mayores honores que alguien puede alcanzar».