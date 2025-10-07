Jornada: 'Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico'

BBVA y El Periódico Mediterráneo le invitan a la jornada empresarial ''Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico'.

En ella se darán a conocer las previsiones económicas y de mercados de la mano de grandes expertos para ayudarle a entender las dinámicas y las tendencias que se avecinan, para que pueda tomar las mejores decisiones de inversión.

El evento tendrá lugar el próximo miércoles, 22 de octubre a las 18.00 h. en el Hotel Intelier Rosa (C/ Herrero, 20. Castelló).

Programa 18.00 h. Saludo por parte del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez. 18.05 h.Apertura institucional a cargo del director de Zona Valencia-Castellón en BBVA, Juan Pablo López Teruel. 18.15 h. Presentación de ponentes. 18.20 h. Mesa coloquio con expertos. 19.00 h. Ponencia de Lorena Martinez-Olivares, Directora comercial JPMorgan Asset Management. 19.20 h. Intervención del director de Banca Privada de BBVA, DT Este, Ximo Raga 19.30 h. Cierre.

Si desea asistir al evento, rellene el siguiente formulario