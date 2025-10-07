Jornada empresarial: Castellón analiza los nuevos desafíos de la logística y el transporte

Orenes Gran Casino del Grau de Castelló acoge hoy una jornada empresarial organizada por el periódico Mediterráneo, con el respaldo de PortCastelló, CaixaBank, bp y la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV). El encuentro pondrá el foco en los desafíos actuales que enfrentan los sectores de la logística y el transporte en el contexto de la economía global.

Uno de los momentos destacados del evento será la ponencia del reconocido economista José Carlos Díez, quien analizará el panorama económico actual y ofrecerá claves para que las empresas puedan adaptarse y desarrollar nuevas oportunidades de negocio ante un entorno cambiante.

Manuel García, Carmelo Martínez, Felipe Pulido y Vicente Mut. / Mediterráneo

La jornada también incluirá una mesa redonda en la que se debatirán cuestiones de impacto directo en el tejido socioeconómico de la provincia y de la Comunitat. Participarán el director del puerto de Castellón, Manuel García; el presidente de la CEV en Castellón, Carmelo Martínez; el director comercial de Empresas de CaixaBank para la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Felipe Pulido; y el director financiero de bp en Castellón, Vicente Mut. El debate será moderado por el director de Mediterráneo, Ángel Báez.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez. / Mediterráneo

Posteriormente, Báez participará en un coloquio con el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, bajo el título El puerto que queremos, centrado en el futuro estratégico de las infraestructuras portuarias con el que se clausurará la jornada.

09:15 h. Recepción de asistentes y autoridades.

09:30 h. Presentación del acto a cargo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez.

09:35 h. Ponencia central, a cargo de José Carlos Díez, profesor de Macroeconomía y Finanzas. Colaborador de medios como Bloomberg, Reuters, The Economist y Financial Times, Premio Bitácoras 2016 al mejor Blog de Economía. CEO de Global Economic Analysis y director de la cátedra Orfin de la Universidad Alcalá.

10:05 h. Mesa redonda: "Castellón frente a los desafíos económicos"

-Director de la Autoridad Portuaria de Castellón, Manuel García.

-Presidente de la CEV Castellón, Carmelo Martínez .

. -Director comercial de Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Felipe Pulido .

. -Director financiero de bp Castellón, Vicente Mut .

.

10:35 h. “El Puerto que queremos”. Coloquio con Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Conduce: el director del periódico Mediterráneo, Ángel Báez.

11:00 h. Cierre.