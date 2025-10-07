La rigidez administrativa y los plazos de Europa, los grandes hándicaps de la descarbonización empresarial

La rigidez administrativa y los plazos marcados por Europa se presentan como los grandes hándicaps en el proceso de descarbonización empresarial. Así lo han expuesto el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Carmelo Martínez, y el director financiero de bp en Castellón, Vicente Mut, durante su participación esta mañana en la mesa redonda de las 'Jornadas Empresariales del Mediterráneo' que, bajo el título La crisis global es una oportunidad para España ha organizado el periódico Mediterráneo en los salones Orenes Gran Casino del Grau de Castelló. En la mesa, moderada por el director del diario, Ángel Báez, también han intervenido el director del puerto de Castellón, Manuel García, y el director comercial de Empresas de CaixaBank para la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Felipe Pulido, quienes han resaltado el gran atractivo inversor de las instalaciones portuarias y la favorable financiación actual, respectivamente.

[ Evento completo ]

Martínez ha explicado que están observando cómo las inversiones que se realizan desde las empresas "se ralentizan y los procesos son muy largos". "Solventar esta rigidez administrativa es una de las medidas urgentes" para impulsar las energías renovables y el proceso de electrificación del transporte, ha señalado el presidente de la CEV quien ha añadido que "se podrían acelerar con una ventanilla única".

Solventar la rigidez administrativa es una de las medidas urgentes para impulsar las energías renovables y el proceso de electrificación del transporte" Carmelo Martínez — Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana

Modernización y relevo generacional

Para los empresarios también es "muy importante" la digitalización y modernización de las empresas y el relevo generacional. "Las empresas tienen que seguir recibiendo subvenciones. No nos pueden pedir más políticas sociales en contra de los réditos sin antes ganar en competitividad. Además, también estamos padeciendo la falta de perfiles técnicos. La escasez de conductores, por ejemplo, es ya un problema estructural", ha añadido el presidente de la confederación empresarial.

Carmelo Martínez, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana / Manolo Nebot

Martínez también ha hecho alusión al uso de la intermodalidad para buscar las eficacias y ha señalado que "en una cadena de suministro, si se hace solo por carretera se necesitan 15 camiones, con una cadena intermodal se puede reducir".

La "neutralidad energética"

Por su parte, Mut ha reflexionado sobre la premura en alcanzar los objetivos de la sostenibilidad y ha señalado que desde bp se promulga "la neutralidad energética y la electrificación como fuente de competitividad energética". "No hay sostenibilidad sin competitividad. Por ello, tenemos que facilitar esa transición a ser cada vez más sostenibles. La seguridad energética no está en la autosuficiencia sino en la diversidad, y la diversidad hay que conseguirla mediante la tecnología y no tanto mediante la ideología. Quizá la sociedad necesita una reflexión serena al respecto. Todos aspiramos a un mundo más limpio y lo importante es reducir las emisiones, y no tanto reducirlas de una manera concreta", ha señalado Mut.

Vicente Mut, director financiero de bp en Castellón. / Manolo Nebot

La seguridad energética no está en la autosuficiencia sino en la diversidad, y la diversidad hay que conseguirla mediante la tecnología y no tanto mediante la ideología" Vicente Mut — Director financiero de bp en Castellón

El director financiero de bp en Castellón también ha señalado la importancia de agilizar la administración pública en la colaboración público-privada. "Es importante tratar de centrar el debate político y el debate institucional hacia mecanismos que favorezcan el potencial económico con la agilidad administrativa, la seguridad jurídica y fuentes de financiación que ayuden a dar los primeros pasos y, aquí, el mundo político tiene algo más que aportar", ha añadido.

Difícil electrificación en algunos sectores

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Carmelo Martínez, y el director financiero de bp en Castellón, Vicente Mut, han coincido en señalar la difícil electrificación en algunos sectores como en el del transporte y la aviación. A este respecto, Martínez ha señalado que la dificultad estriba, al menos, "en los plazos que marca Europa", y que los avances intermedios como el gas natural "no está cubierto con subvenciones. Se necesita una transición más larga, cambiar los plazos y la política actual al respecto".

Mut ha añadido que ante esta situación "podemos seguir avanzando en el uso de combustibles renovables, no solo fósiles, creo que es una buena apuesta de la refinería y garantizar que estamos al servicio de la sociedad".

El puerto como polo de atracción de empresas

El director del puerto de Castellón, Manuel García, ha repasado las ventajas competitivas que tiene Castellón y el puerto como polo de atracción de empresas y ha destacado la disponibilidad de espacio. "El puerto de Castellón tiene un millón de metros cuadrados disponibles. No hay otro puerto en el Mediterráneo, y solo uno a nivel nacional, con ese espacio. A esta superficie se suma el espacio en LogistiCS, otra superficie de 1,7 millones de suelo logístico industrial muy bien ubicado y próximo al puerto, una nueva zona de desarrollo industrial única en el Mediterráneo".

Manuel García, el director del puerto de Castellón. / Manolo Nebot

El puerto de Castellón tiene un millón de metros cuadrados disponibles. No hay otro puerto en el Mediterráneo, y solo uno a nivel nacional, con ese espacio" Manuel García — Director del puerto de Castellón

García ha recordado el ya conocido el proyecto Ignis, "la futura planta de amoníaco verde con el que 270 millones de euros estarán en el puerto" y que la firma Saitec Offshore Technologies ha solicitado 25 hectáreas para el proyecto de eólica marina flotante, "un proyecto muy ilusionante, que habilitará puestos de trabajo y a través del cual el puerto de Castellón pretende captar 70 millones de euros. Sería un salto muy importante para el puerto".

Además, "tenemos proyectos muy importantes para los próximos años, en concreto, estamos tramitando 12 expedientes que movilizaran 850 millones de euros. Son proyectos industriales que tiene que ver con esta transición de la descarbonización", ha apostillado García.

Buen momento para la financiación

Finalmente, el director comercial de Empresas de CaixaBank para la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Felipe Pulido, ha destacado que, actualmente, la financiación bancaria no está siendo un obstáculo para las empresas. "Estamos en un momento favorable en el que la financiación ha crecido un 14 por ciento y las operaciones un 28 por ciento con respecto al año pasado. Somos optimistas para los próximos años", ha señalado.

Felipe Pulido, director comercial de Empresas de CaixaBank para la Comunitat Valenciana y Región de Murcia. / Manolo Nebot

La financiación bancaria no está siendo un obstáculo para las empresas. Estamos en un momento favorable en el que la financiación ha crecido un 14 por ciento" Felipe Pulido — Director comercial de Empresas de CaixaBank para la Comunitat Valenciana y Región de Murcia

Pulido ha explicado que se está invirtiendo en industria, transporte, cultivo y turismo y que ha crecido la demanda de servicios de acompañamiento a la internacionalización. "Existe un comercio exterior muy bueno y Castellón tiene la oportunidad de aprovecharlo, también las pymes", ha concluido.