Rubén Ibáñez: "En PortCastelló tenemos capacidad de elegir proyectos para crecer"

Las Jornadas Empresariales del Mediterráneo son una oportunidad para hacer repaso y conocer los planes de futuro de PortCastelló. Una institución que, en los últimos años, ha experimentado un auge de proyectos que, en palabras del presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, "han pasado de ser una ilusión a ser una realidad, de presente y de futuro".

Crecimiento y sostenibilidad

Durante el coloquio mantenido con el director de Mediterráneo, Ángel Báez, se pusieron sobre la mesa los últimos datos de actividad: un crecimiento del 38% en el tráfico de contenedores y una reducción del 42% en las emisiones de CO₂ en los últimos cuatro años.

"Sin dejar de ser un puerto industrial", mencionó Ibáñez, el puerto mantiene su máxima implicación con el sector cerámico, que abarca el 32% del total de tráficos.

Las imágenes de las Jornadas Empresariales del Mediterráneo 2025 / Manolo Nebot

Proyección internacional

Entre los hitos más recientes, destacó las misiones comerciales de Marruecos y Argelia. "En Marruecos hemos crecido un 112%, y Argelia sigue en buena senda tras recuperar la normalidad comercial", explicó. "Fuimos la primera administración de España en visitarles después del desbloqueo, y haremos otra antes de que acabe el año".

Coloquio con el director de 'Mediterráneo', Ángel Báez. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Nueva sede y compromiso ambiental

Un apunte sobre sostenibilidad fue el proyecto de la nueva sede de la Autoridad Portuaria, ubicada en el edificio de la antigua comandancia. "Una obra que, además de tener una fachada ventilada, promueve el autoconsumo eléctrico, porque es una estrategia que nos creemos", aseguró.

Competitividad e inversión

Ibáñez recalcó que cualquier proyecto de inversión "incide de forma directa en la competitividad". "En los dos últimos años hemos consolidado la instalación: cuando llegué se movían 800.000 toneladas al mes, y este mes hemos superado 1,8 millones. Esto nos permite diseñar estrategias de diversificación", explicó.

"Ahora miramos lo que queremos establecer y lo que podemos elegir para crecer, sin perder nuestra visión hacia el sector del azulejo, que es prioritario."

Hub energético y empleo

Una de las apuestas más ambiciosas tiene que ver con el hub energético, "en el que vamos de la mano de bp e Ignis, con el proyecto de eólica marina Med Float", avanzó Ibáñez, quien también señaló "otra inversión que no está cerrada aún".

Sobre el plan de eólica marina, destacó que "son inversiones con una gran generación de empleo, ya que esta eólica marina movilizará 600 personas y otras tantas de forma indirecta; es una capacidad importante".

Infraestructuras y conexiones

El crecimiento de PortCastelló tendrá como punto de inflexión los nuevos accesos ferroviarios y la terminal intermodal, aunque todavía son necesarias mejoras adicionales.

Ibáñez comentó la necesidad de "tener buenos accesos a la dársena sur; nosotros hemos pagado el proyecto y esperamos que la Demarcación de Carreteras y Adif hagan el vial". Del mismo modo, añadió que "hemos pedido a Red Eléctrica un aumento de potencia, porque habrá un parque logístico para las empresas que ya no caben en el puerto, y sin esas armas es difícil crecer en competitividad".

PortCastelló 2030

A la pregunta de Ángel Báez sobre cómo imagina el puerto de Castellón en 2030, Ibáñez respondió que estará "mejor conectado y será más sostenible". "Va a ser un puerto mucho mejor conectado de lo que estaba, y además, modificamos nuestra configuración".

Adelantó que, si no hay contratiempos, "este mes vamos a lograr algo que siempre perseguimos: la polivalencia de las terminales, que podrán gestionar granel sólido, mercancía general y contenedor si lo desean". "Eso nos da un plus importante, con dos kilómetros de línea de atraque polivalente y otro kilómetro adicional que diseñaremos para el hub eólico".

De la ilusión a la realidad

Como conclusión, el presidente afirmó que "hemos pasado de la ilusión a la realidad: hay enormes posibilidades, magníficos operadores y una gran sensibilidad por parte de las tres terminales". "Han estado a la altura de lo que queremos como puerto, al igual que el personal de la Autoridad Portuaria. Entre todos intentamos hacer un puerto de futuro desde un presente real; esa es nuestra grandeza. Antes lo imaginabas y ahora lo puedes abrazar con las manos".