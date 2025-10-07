Sofía Buchó, la activista de Burriana de la flotilla: "Hemos sufrido tortura de bajo impacto durante cinco días"
"No voy a negar el alivio por estar fuera de la prisión, pero también siento dolor por los compañeros que quedaban atrás"
Iván Fernández
Sofía Buchó Lahuerta, la activista de Burriana que viajaba en la flotilla Globla Sumud con destino a Gaza y que ha pasado cinco días en la cárcel israelí de Saharonim, ha asegurado vivir "sentimientos encontrados" después de esta experiencia, en declaraciones al periódico Mediterráneo. Por una parte, "no voy a negar que hay un cierto alivio por estar fuera de la prisión, pero también muchos sentimientos encontrados y mucho dolor por los compañeros que quedaban detrás, porque nos forzaron a salir".
De su experiencia en Saharonim, Sofía ha explicado que "hemos estado recibiendo tortura de bajo impacto desde el principio y durante cinco días y medio". Entre estas técnicas de tortura, "se encuentra la de privación de sueño. Hemos estado sin dormir durante 24 o 30 horas y llega un momento en que los días se mezclan".
Además, ha añadido que "parece que llevas una semana y se confunden los eventos y ya no sabes cuándo fue qué". También ha comentado que "no era posible ningún tipo de resistencia porque se escalaba la violencia de forma muy rápido".
Usar el impacto mediático
La activista castellonense ha querido centrar la atención en la situación de Gaza y, por eso, "ha sido bastante duro y se podrían decir muchas más cosas sobre el trato recibido, pero me gustaría centrar el foco que estamos recibiendo el puñado de personas civiles que estábamos físicamente en los barcos, en poner el interés en donde todo el mundo tendría que tener la mirada ahora mismo, que es Gaza".
Regreso a España
Sobre el retorno a España, Sofía ha vuelto a señalar que "tengo sentimientos encontrados". Después de "haber estado en manos de unos sociópatas y psicópatas entrenados para matar y deshumanizar", siente alegría por la liberación. Pero, al mismo tiempo, ha expresado su malestar "porque lo que hemos hecho es luchar por los derechos humanos y tratar de llevar ayuda humanitaria. Solo queríamos abrir un corredor permanente y nos tratan como terroristas".
Además, ha agradecido que "cuando vienes de una experiencia así, es muy agradable sentir el calor humano y que te reciban con cariño". Ha asegurado que "así ha sido tanto en Grecia, en Atenas, como en Madrid. Pero no niega que "a la vez, siente angustia. He pasado con pesadillas, preocupada por mi compañera de celda, que todavía no ha regresado".
