Tiempo en Castellón: bautizan por primera vez a la dana que llegará en el puente del octubre

El huracán Katrina, que azotó el Golfo de México en agosto de 2005, fue uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Estados Unidos. Alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 280 km/h y provocó la muerte de más de 1.800 personas, además de pérdidas superiores a 160.000 millones de dólares. Todo el mundo conoce la historia del huracán Katrina, además de por sus devastadores efectos por su nombre, pues a los huracanes, tifones o ciclones siempre se les cataloga con uno y son más fáciles de recordar.

Otro fenómeno atmosférico extremo que últimamente está afectando a España se trata de las danas. En el recuerdo está la fecha del 29 de octubre del 2024, y pese a que está a punto de cumplir su primer año está muy vivo en la memoria del pueblo valenciano, pues se cobró la vida de 227 personas.

Nombre por primera vez

Pues bien, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el próximo temporal que afectará a Castellón y el resto de la Comunitat valenciana en los próximos días a puesto nombre a la primera dana. Esta nueva inestabilidad en el cielo, que provocará chubascos muy fuertes y persistentes, ha sido bautizada bajo el nombre de Alice.

Alerta amarilla en Castellón

Según el último boletín de la Aemet, la alerta amarilla por lluvias afecta al interior sur de la provincia de Castellón (las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares) durante la jornada del miércoles, especialmente entre las 12.00 y las 23.59 horas, cuando podrían acumularse hasta 20 l/m² en una hora y 60 l/m² en doce horas. No se descarta que las precipitaciones vengan acompañadas de tormentas localmente fuertes y rachas intensas de viento.

Pero las previsiones empeorarán en las jornadas del jueves y del viernes. Para el festivo del 9 d'Octubre la alerta amarilla afectará a casi toda la provincia de Castellón, exceptuando el norte.

Los próximos nombres

La Aemet ha publicado el listado de los nombres de las próximas borrascas y danas de gran impacto: Benjamín será la siguiente y a partir de ahí vendrán otras como Francis, Goretti, Harry, Nils, Regina o Wilma.

Esta es la predicción de Aemet en Castellón cara a los próximos días: