UBE pierde 4,3 millones de euros pese a vender un 8% más, pero prevé cerrar este año con beneficios

La competencia cada vez más feroz de los fabricantes chinos, la crisis del sector de la automoción y unos precios de la energía que todavía siguen un 50% más altos que antes de la invasión rusa en Ucrania han acabado por pasar factura a UBE Corporation Europe, la filial de la química japonesa UBE, y con dos factorías en el polígono El Serrallo de Castelló y Almassora. Pese a la que la firma cerró el ejercicio del 2024 con un alza en las ventas del 8%, el año acabó con unas pérdidas de 4,3 millones de euros, aunque desde la multinacional son optimistas y auguran un 2025 con un resultado positivo.

La compañía, que se dedica fundamentalmente a la fabricación y comercialización de materiales para polímeros, fertilizantes, poliamidas para envases y embalajes de alimentos y para aplicaciones en el sector de la automoción y la electrónica, ha presentado este martes la cuenta de resultados del ejercicio fiscal 2024 (abarca de marzo del 2023 a marzo del 2024) y estas arrojan unas pérdidas de 4,3 millones de euros a pesar de haber alcanzado una facturación de 510 millones de euros, un 8% más que durante el ejercicio anterior. UBE vuelve así a los números negativos, después de cerrar un 2023 con un resultado positivo de 3,8 millones. "Los mercados de la automoción y la electrónica se han comportado de manera muy estable, mientras que seguimos teniendo un problema tanto de costes energéticos como de materias primas", ha explicado José Ignacio Iglesias, presidente de UBE Corporation Europa.

Iglesias ha asegurado que los resultados negativos del 2024 no van a afectar al empleo (UBE da trabajo en la provincia a 544 personas en Castellón) y además ha avanzado que este año cuyo ejercicio contable acaba en marzo del 2026 la situación será más boyante. "Las expectativas son positivas", ha dicho el presidente de la compañía que ha apuntado que ya están apostando por una línea de productos más especializados, no tan expuestos a la competencia China, y ha reclamado a la administración europea medidas para mitigar los elevados costes energéticos.

Cero emisiones antes de 2040

Junto a Daniel Loyarte, CFO; Raül Sangròs, director de Transformación y Desarrollo Organizacional; y Pablo Cruz, director de Relaciones Institucionales, el presidente de UBE ha hecho hincapié en el Plan Director de Sostenibilidad Ambiental que la compañía puso en marcha en 2024. Se trata de un plan centrado en dos ámbitos prioritarios: la lucha contra el cambio climático y la economía circular. Así, en el primero el grupo se ha fijado como objetivo alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) antes del año 2040. "Los resultados del ejercicio reflejan avances significativos en este plan, con una reducción del 68% en el consumo de combustibles fósiles respecto a los valores del año base 2010, así como una mejora del 56% en eficiencia energética en el mismo periodo", ha apuntado. Como consecuencia, la empresa ha alcanzado una reducción del 26% de emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 con respecto a 2010.

En el marco de su estrategia de circularidad de materiales, UBE ha adquirido por 13 millones de euros una participación mayoritaria en Manufacturas Paulowsky, empresa ubicada en la localidad valenciana de Riba-roja y especializada en la producción de polímeros reciclados, aptos para su uso tanto dentro del grupo como por terceros. "Esta operación nos permite incorporar productos certificados, reforzando el compromiso de la compañía con la trazabilidad y la calidad en el empleo de materiales reciclados, además de facilitar sinergias con otras entidades del grupo", ha comentado.

Además, y en el ámbito de productos de especialidad, ha realizado una operación estratégica con la adquisición global de la línea de negocio de uretanos de la multinacional alemana Lanxess. Se trata de una incorporación que permite ampliar su presencia internacional en el segmento y ofrecer soluciones de alto valor añadido a sectores industriales clave. Asimismo, ha tomado una participación minoritaria en la empresa austriaca Sampo GmbH, especializada en poliuretanos termoplásticos (TPU), lo que contribuye a fortalecer su posicionamiento en materiales técnicos de altas prestaciones.

Cien millones de inversión en los próximos seis años

En 2024 UBE ha cerrado el plan estratégico de inversiones del trienio 2022-2024 y solo en el último ejercicio la inversión en los centros de producción de Castelló y Almassora ha ascendido a 16 millones de euros. En los próximos seis años acometerá inversiones en el Serrallo por valor de 100 millones (50 cada trienio) y la mayoría irán destinadas a la lucha contra el cambio climático y a la apuesta por líneas de productos más especializados