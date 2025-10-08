Todavía con el sol por salir, las puertas de las agencias de viajes de la provincia de Castellón adheridas al programa del Imserso empezaban a albergar colas de jubilados con un objetivo claro: conseguir el viaje al destino deseado.

«A las 7.30 horas, cuando he venido a la agencia, ya había un señor esperando en la puerta», atestiguó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Castellón y responsable de Viajes Tirado, Diego Tirado. Y es que, un año más, el arranque de la comercialización general ayer de las salidas subvencionadas para mayores dejó la estampa de miles de beneficiarios, que en Castellón rondan los 56.000, aguardando su turno en las agencias.

«A principios de la mañana ya había más de 200 personas en la puerta», explicó a modo de ejemplo el gerente de Resertours Viajes, Fermín Puig, sobre la situación que se vivió en su establecimiento de la capital de la Plana y que era calcado en otras muchas agencias de viajes de toda la provincia, bastando un paseo para comprobarlo.

Sin incidencias

Las reservas se llevaron a cabo sin incidencias reseñables a pesar del boom de demanda, que contrasta con las pocas solicitudes que se gestionaron el lunes durante la jornada de venta para los acreditados preferentes.

Alud de jubilados en las agencias de Castellón para 'cazar' un viaje del Imserso / TONI LOSAS

La dificultad principal fue, por lo tanto, conseguir reservar el destino y las fechas deseadas. «Hasta las 10 horas la gente pudo reservar lo que quiso, de 10 a 12 horas ya fue lo que iba quedando y más adelante tocaba conformarse con los pocos restos que había», detalló Puig sobre la dinámica.

Quienes acudieron por la tarde se encontraron ya sin apenas opciones o solo con las que menos interés generan, como las ofertadas en octubre y noviembre. «Tenemos algo para Alicante, Benidorm y Denia para estos meses, pero pro ejemplo no queda nada para Canarias, apenas una salida en Baleares y destinos como Lloret de Mar o Murcia están totalmente agotados», concretó Tirado este martes por la tarde.

«Al final se acopla»

«La gente tiene asumido que no siempre se puede conseguir la opción preferida, por lo que al final se acopla a la disponibilidad. Durante la mañana todos los que han venido han salido con uno u otro viaje, aunque sí que es cierto que ya por la tarde era más complicado y no hablemos ya para quien venga este miércoles, pues también se han ofertado pocas salidas en algunos de los destinos que más se piden», concluyó al respecto el representante provincial de las agencias de viajes.