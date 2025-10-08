ENCUESTA PRENSA IBÉRICA
El Ayuntamiento de Castelló aplaza los actos del 9 d'Octubre por la amenaza de lluvia
No habrá Desfile de las Tres Culturas, ni concierto de la Banda Municipal, ni Premis Valencià de l'Any
Redacción
Castellón
El Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que, ante la previsión de lluvias del 70% estimada para la jornada del jueves, ha decidido aplazar los actos institucionales programados con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
Se aplazan tanto los que que se celebran al aire libre, el Desfile de las Tres Culturas desde la Avenida Rey Don Jaime hasta la plaza Mayor y el concierto de la Banda Municipal, como els Premis Valencià de l’Any, hasta próxima fecha, dado que algunos de los premiados debían desplazarse desde Valencia.
