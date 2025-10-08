Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Castelló aplaza los actos del 9 d'Octubre por la amenaza de lluvia

No habrá Desfile de las Tres Culturas, ni concierto de la Banda Municipal, ni Premis Valencià de l'Any

Un momento de la celebraión del 9 d'Octubre del año pasado.

Un momento de la celebraión del 9 d'Octubre del año pasado. / Mediterráneo

Redacción

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que, ante la previsión de lluvias del 70% estimada para la jornada del jueves, ha decidido aplazar los actos institucionales programados con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Se aplazan tanto los que que se celebran al aire libre, el Desfile de las Tres Culturas desde la Avenida Rey Don Jaime hasta la plaza Mayor y el concierto de la Banda Municipal, como els Premis Valencià de l’Any, hasta próxima fecha, dado que algunos de los premiados debían desplazarse desde Valencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents