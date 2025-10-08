Vuelve el Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ de la Diputación: las fechas y el municipio escogido

La Diputación deleitará en Benicàssim con los mejores sabores de la provincia a través del IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’. La institución provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo, exhibirá la mejor cocina de la provincia en la cuarta edición del evento gastronómico.

“En esta cuarta edición del festival gastronómico volvemos a poner en valor la excelencia de nuestra gastronomía, los productores y cocineros que, juntos, hacen de Castellón una provincia de un gran sabor que despierta todos los sentidos”, ha expresado la presidenta, Marta Barrachina.

Con reconocidos chefs

Durante tres días, del 17, 18 y 19 de octubre, la cita gastronómica reunirá en el anfiteatro Pepe Falomir de Benicàssim a productores y restauradores bajo el paraguas de la marca Castelló Ruta de Sabor, junto a la participación de reconocidos chefs con Estrella Michelin y Soles Repsol, que ofrecerán showcookings en directo y ponencias culinarias.

“El festival Castelló Ruta de Sabor es una muestra del alto nivel que ha alcanzado la gastronomía en nuestra provincia, en la que contamos con restaurantes y cocineros de máximo nivel”, ha indicado la máxima dirigente provincial, quien ha incidido en que “este evento se convertirá en el mejor escaparate de los productos y propuestas gastronómicas que surgen y se hacen en nuestra provincia”, así como también de las empresas que se agrupan bajo la marca ‘Castelló Ruta de Sabor’.

La dirigente provincial ha ensalzado además el éxito del festival gastronómico y, como ha comentado, “en solo tres ediciones, la apuesta de la Diputación por posicionar a la provincia en el panorama gastronómico ha logrado consolidarse, haciendo gala del potencial de la marca creada y la excelente materia prima que tenemos en nuestra tierra”.

Por su parte, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha puesto en valor la elección de la Diputación de Castellón por llevar el IV Festival Gastronómico al municipio y, como ha expresado, “seguimos trabajando para romper con la estacionalidad turística, impulsando y apoyando propuestas que mantengan viva la actividad durante todo el año. En esta línea, la gastronomía se ha convertido en uno de nuestros principales aliados, no solo como reclamo turístico, sino también como motor de desarrollo. A través de eventos culinarios como el IV Festival Gastronómico Benicàssim Ruta de Sabor de la Diputación de Castellón que se celebrará del 17 al 19 de octubre, en una búsqueda por dar visibilidad a nuestra identidad, nuestra gastronomía y, a fin de cuentas, nuestra cultura mediterránea que tanto nos caracteriza”.

Casetas con degustaciones

En cuanto a la feria que se desarrollará en el anfiteatro Pepe Falomir, junto a la Torre Sant Vicent, durante las tres jornadas ofrecerá al público asistente la posibilidad de poder disfrutar de casetas con degustaciones y venta de productos ‘Castelló Ruta de Sabor’.

Otro de los atractivos serán los showcookings impartidos por los chefs galardonados con Estrella Michelin y Soles Repsol. Serán ellos, quienes pondrán aún más en valor la riqueza gastronómica de nuestra provincia.

Junto a todo esto, habrá disponible también una zona de arroces, barras de bebida, food truck, además de espacios familiares y de descanso, así como actividades de animación. Los puntos de información turística y gastronómica completarán este escenario gastronómico de Benicàssim.

El festival gastronómico abrirá sus puertas el viernes 17 de octubre, a las 11.00 horas y permanecerá abierto hasta las 22 horas. El sábado18 repetirá horario, mientras que el domingo 19, jornada de clausura tras dos días de intensas propuestas culinarias, el horario será de 11.00 a 15.00 horas.