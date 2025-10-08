Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia

La dana Alice ya está a las puertas de la provincia de Castellón y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos. El aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará a las 17:00 horas de este miércoles. Concretamente afectará al interior sur de la provincia (las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares). Desde esta tarde y hasta las 23.59 horas, pueden acumularse hasta 20 l/m² en una hora y 60 l/m² en doce horas. No se descarta que las precipitaciones vengan acompañadas de tormentas localmente fuertes, posible granizo y rachas intensas de viento.

Lo peor del temporal, el jueves y el viernes

No obstante, lo peor del temporal no se producirá hoy según las previsiones, sino que serán las jornadas del jueves y del viernes las que presentan peores pronósticos, tal y como afirman desde la Aemet, que ha emitido un nuevo parte. En esta actualización, Castellón empeora su previsión y prácticamente toda la provincia, excepto la comarca de Els Ports y algunos pueblos de l'Alt Maestrat, tendrá activada la alerta amarilla mañana. Mientras que el viernes, los peores pronósticos se concentran en todo el litoral castellonense.

Asimismo, no se descarta que estas alertas puedan extenderse al fin de semana e incluso cambiar en caso de que la evolución meteorológica tome tintes más adversos.

Puedes seguir el paso de la dana Alice por Castellón en nuestro directo.

Por todo ello, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha emitido un aviso especial ante el episodio de lluvias intensas y tormentas que afectarán a gran parte de la Comunitat Valenciana durante el puente de octubre en el que se recomienda extremar la vigilancia y seguridad, así como prestar atención a los avisos que se vayan produciendo.

Esta es la predicción de Aemet en Castellón cara a los próximos días: