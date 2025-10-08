¿Qué días van a ser los peores de la dana en Castellón?

La provincia de Castellón afrontará un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica. La llegada de la DANA Alice, una depresión aislada en niveles altos formada tras el paso de una vaguada atlántica, provocará un cambio brusco del tiempo con lluvias abundantes y tormentas que han provocado la activación de las alertas amarilla y naranja en toda la Comunitat.

Aquí puedes seguir en directo la evolución de este episodio meteorológico en la provincia.

La predicción de Aemet contempla lluvias ya a partir del miércoles, que se alargarán hasta el domingo. La Generalitat Valenciana ha activado un aviso especial, con especial atención a las zonas litorales y prelitorales. En el caso de Castellón, los episodios más adversos podrían concentrarse en el litoral sur y áreas cercanas al interior, donde las precipitaciones podrían superar los 60 milímetros por hora en los momentos de mayor intensidad.

Los peores días de la dana en Castellón

Aemet, además, ha dado a conocer qué días serán los más críticos del episodio, cuando los vientos del nordeste alcanzarán su máxima intensidad. Será el viernes 10 y el sábado 11, cuando habrá posibilidad de tormentas torrenciales y acumulados significativos en pocas horas. Desde Aemet indican, no obstante, que las precipitaciones serán más importantes en Valencia y Alicante, con acumulados que podrían superar los 140 mm. en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia.

La lluvia el domingo y el lunes

El domingo 12, el viento perderá fuerza, pero persistirá el riesgo de chubascos, localmente fuertes o muy fuertes, sobre todo en la franja entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro. Ya el lunes, se espera una progresiva mejora, aunque no se descartan lluvias residuales en la provincia.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los ayuntamientos y organismos de protección civil mantener la vigilancia ante posibles inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, ramblas y barrancos.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: