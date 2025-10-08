i-DE, distribuidora de Iberdrola, destaca en Castellón la importancia de electrificar la economía

Castellón ha acogido la XXII edición del Encuentro del negocio de Redes de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, la distribuidora de Iberdrola en España, que ha reunido a un centenar de empleados de la provincia y que han estado dirigidos por Guillermo Raga, director de i-DE en la Región Este, y por José Miguel Martínez, jefe de zona de la compañía en la provincia.

Durante las jornadas se ha puesto en valor la electrificación de la economía como estrategia para la sostenibilidad, la eficiencia y desarrollo industrial. Guillermo Raga ha subrayado “la gran oportunidad que tenemos para industrializar el país de forma sostenible, apostando por la electrificación de actividades que hoy dependen de recursos fósiles. Iniciativas como el impulso al vehículo eléctrico o el uso de electricidad para generar calor en entornos residenciales e industriales, son ejemplos claros de cómo podemos avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y comprometido con el futuro del planeta”.

Beneficios de la transición energética

También se ha destacado que la transición energética ofrece numerosos beneficios como país y como región, ya que contamos con abundantes recursos naturales como el sol y el viento, fundamentales para generar energía limpia y competitiva. Con ese marco, el director de i-DE ha incidido en que todas las industrias en crecimiento “necesitarán más electricidad, lo que obliga a incrementar las inversiones en redes, para lo que es necesario conocer con claridad el marco regulatorio para construir el plan de negocio con el que afrontar con ambición este nuevo periodo (2026-2031)”.

“Las redes eléctricas inteligentes son la columna vertebral para hacer posible la transición energética, ya que integran las renovables y conectan los grandes proyectos industriales por lo que apostar por la electrificación y por unas redes modernas y resilientes es una condición indispensable para lograr la descarbonización de la economía, avanzar en la transición energética y garantizar un futuro sostenible, competitivo y de calidad para la sociedad”, ha destacado Guillermo Raga.

La compañía está realizando una planificación específica en sus instalaciones de distribución de la provincia para poder llevar a cabo la electrificación del sector industrial, especialmente el cerámico, y atender las necesidades energéticas que permitan su descarbonización.

100 millones de inversión

Durante los diferentes encuentros se ha hecho referencia y proyectado un vídeo sobre la evolución delplan il•lumina por el que Iberdrola está invirtiendo 100 millones de euros para rediseñar la red eléctrica que se vio afectada por la dana e incorporarle medidas de resiliencia e incluirle los últimos estándares de digitalización.

Para ello, la empresa ha creado un equipo formado por 35 personas que se está dedicando exclusivamente al proyecto, que requiere la participación de aproximadamente 1.000 operarios de empresas contratistas, que en su mayoría serán de implantación local y del que se van a beneficiar a más de 650.000 clientes de la zona.

La creación de un departamento dedicado en exclusiva a este plan está permitiendo que i-DE pueda continuar desarrollando el resto de sus inversiones en la Comunitat Valenciana con normalidad.

Más de 11.000 km de líneas eléctricas en la provincia

En Castellóni-DE gestiona más de 11.000 km de líneas eléctricas, cuenta con 4.000 centros de transformación en servicio y 34 subestaciones. La compañía mantiene en la provinciaun nivel de calidad de servicio óptimo para los clientes, tanto particulares como empresas.

Gracias a estas instalaciones, i-DE cuenta hoy en Castellóncon una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía. El esfuerzo inversor realizado por i-DE en la C. Valenciana durante muchos años, ha permitido también una mejora sustancial en la calidad de suministro que ofrece a sus clientes.