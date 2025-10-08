El CEU Castellón arranca el nuevo curso pensando "en nuevos títulos"

Nuevo curso en la Universidad CEU-Cardenal Herrera con perspectivas "a largo plazo" de nuevos títulos, tras la consolidación del campus de Castelló en sus 18 años de formación superior en la capital. El rector, Higinio Marín, ha avanzado que "el CEU crece poco en títulos, porque de hecho somos la universidad de la Comunitat Valenciana, pública y privada, con menos grados, y no es así por un azar, sino porque establecemos los grados y nos damos el tiempo necesario para que nuestros claustros de profesores no sean claustros improvisados, sino que crezcan hacia adentro".

"Nosotros no somos una mercantil, no acudimos allí donde hay un nicho de negocios, sino que tenemos vocación académica. Y nos gusta hacer bien lo que hacemos. Y priorizamos eso sobre cualquier otra cosa", ha indicado el rector. "Estamos celebrando la consolidación del campus; no obstante, eso no quiere decir que no estemos siempre pensando posibilidades, que se están estudiando, y se tendrán en cuenta a futuros", ha señalado.

Higinio Marín, rector del CEU-Cardenal Herrera. / Mediterráneo

1.500 matriculados en Castellón

"Son 1.500 familias que están acudiendo aquí, con un índice de internacionalidad por encima del 20% en Castellón, y con mucha gente que viene de fuera de la Comunitat. Enriquece y mejora la oferta que hace el CEU", ha incidido la máxima autoridad del campus castellonense en un arranque oficial del curso, ayer, marcado por la alta presencia institucional, con el director del campus de Castelló, José María mira de Orduña; y el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, a la cabeza.

Una oferta que incluye Medicina, Enfermería, Magisterio de Infantil y de Primaria, con el doble grado, además de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Gastronomía, y que, "a futuro, solo queda seguir creciendo, en lo académico, lo institucional y nuestra relación con el territorio". "Aún queda espacio en el campus para crecer", ha señalado.

Nuevas instalaciones

Tras la inauguración de las nuevas instalaciones deportivas, en las que el CEU ha invertido "medio millón de euros" este curso, y la misa oficiada por el obispo, el acto académico, el rector ha puesto el foco en que "este año, el campus del CEU Castellón cumple su mayoría de edad, con 18 años tras los que ya podemos celebrar su consolidación, con 400 nuevos alumnos de grado este año, y con una matrícula en torno a los 1.500 estudiantes en los seis grados".

En la apertura del curso, el rector ha reclamado que sus estudiantes de Medicina y Enfermería "deben estar en un régimen de igualdad" con los de la universidad pública con respecto a las prácticas en los hospitales de la provincia, un tema polémico que ha reabierto la herida tras años de coordinación con la Universitat Jaume I (UJI) tras los cambios introducidos en el convenio por la Generalitat, que les otorga preferencia de elección en el Hospital Provincial. "Nosotros, el CEU, lo único que queremos es que nuestros estudiantes están en un régimen de igualdad porque son ciudadanos españoles de pleno derecho", ha señalado Marín.

Entre los retos, a corto plazo, Marín ha insistido en la necesidad de que el CEU "sea en Castellón lo que somos en todos los sitios donde estamos, que formemos parte de la piel de la ciudad. El campus de Castellón tiene que formar parte de esa piel y vamos a hacer un esfuerzo por tener unas relaciones más intensas en el tejido social del territorio".

"Felicito a todos, alumnos, profesores, interlocutores sociales, porque han sacado adelante un proyecto que tenía sus dificultades, que a nadie le pasan ocultas, en un entorno demográfico como el de Castelló sacar adelante la propuesta de una universidad privada, con amplitud de grados y con las inversiones en infraestructuras que había que hacer… implicaba sus riesgos y eso ya se ha superado gracias a la confianza de nuestros estudiantes", ha señalado.