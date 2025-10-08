Rafael Mora, experto en salud mental: "El estrés es el embrión de muchas enfermedades mentales"

Rafael Mora (Vila-real, 1967) participa en uno de los grupos de trabajo que revisa el actual Plan de Prevención del Suicido. Médico especialista en psiquiatría es una de las voces de referencia cuando se abordan las conexiones entre drogas, depresión y suicidio. Desde hace tres años, se ha incorporado al equipo profesional de la Comunidad Terapéutica Los Granados, que Patim gestiona en Castellón. Con motivo del Día de la Salud Mental, reflexiona sobre la percepción de la salud mental en nuestra sociedad y el estigma social que todavía persiste.

En los últimos años, hemos visto un aumento en la conciencia pública sobre la salud mental. ¿Considera que esto se traduce en un mayor acceso a tratamiento o es solo una algo pasajero?

Efectivamente, desde hace unos años, poco después de la pandemia, hay un aumento del interés, aunque muchas veces se refiere al malestar emocional que no deja de ser resultado de la vida cotidiana, en lugar de hablar de trastorno mental grave, que es lo que generalmente nos interesa más a los psiquiatras.

¿Se puede decir que factores como soledad, exclusión y desigualdad condicionan o influyen en nuestra salud mental?

Sí, claro. Por ejemplo, la soledad no deseada en personas mayores es un factor de riesgo de suicidio importante, sobre todo en varones. Hombres mayores de 70o 75 años, que viven solos, con algún otro problema -por ejemplo, físico- tienen una tasa de suicidios muchísimo más alta que la población general. En otros aspectos, la exclusión, la desigualdad, todo eso genera ansiedad y estrés, que al final son el embrión de muchas enfermedades mentales

¿Hasta qué punto las enfermedades mentales subyacentes, como la depresión o la ansiedad, están relacionadas con el inicio o mantenimiento de las adicciones?

La depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es un dato estadístico que está ahí. Y un motivo puede ser que los hombres cuando se deprimen en lugar de manifestar abiertamente sus sentimientos, por una cuestión cultural o un rol de género, muchas veces ahogan sus penas en alcoholo en cualquier otra sustancia. Entonces, probablemente sí que hay muchas personas que empiezan el consumo de sustancias para mitigar un malestar emocional

¿Qué es la patología dual?

De una forma sencilla, es la coexistencia de un trastorno mental y un trastorno adictivo. El origen no está claro. Uno desencadena el otro, el otro desencadena el uno o los dos tienen un factor común que los produce a la vez, creo que cada caso habría que estudiarlo por separado. Esa es la gran pregunta de la patología dual.

Tomando como referencia su experiencia ¿ha notado un aumento en la presencia de trastornos mentales vinculado al uso de sustancias en jóvenes?

Las enfermedades mentales se inician normalmente en la adolescencia o poco después de la adolescencia, en el adulto joven. Es cierto que cada vez hay más personas que tienen trastornos mentales que coinciden con el consumo de sustancias. Posiblemente, porque España es uno de los países campeones en el consumo de cannabis o de cocaína en el mundo, aparte del alcohol, que es más tradicional. Sí que se ha detectado un aumento y hay una causalidad clara entre el consumo de cannabis y el inicio precoz de la esquizofrenia, eso es algo que está reflejado en la literatura científica.

Nueve de cada diez personas atendidas en Patim reconocen episodios de ideación suicida en la etapa de tratamiento o durante el consumo. Y algunas han llegado más lejos. No todas las personas que mueren por suicidio o que lo intentan tienen un problema de salud mental; a menudo, lo que prevalece es el sufrimiento emocional, situaciones de vulnerabilidad y la desesperanza. ¿El suicidio se puede prevenir?

Yo tengo que decir que sí. Formé parte del grupo de trabajo del Plan de Prevención del Suicidio actual y estoy en un grupo de trabajo del Plan de Prevención de Suicidio futuro, que tiene que salir. Así que pienso que se puede prevenir en parte, no sé si al cien por ciento. Independientemente del consumo de sustancias, el suicidio es como un tabú en la sociedad, no se habla en los medios de comunicación excepto cuando se suicida alguien famoso. Pero no se trata como los accidentes de tráfico. Por ejemplo, cuando miras las estadísticas y ves que en los principios de los años 2000 morían, a lo mejor, 6.000 personas por accidente de tráfico en un año y ahora mueren 1.500. En cambio, a principios de siglo morían unas 3.000 personas por suicidio y ahora mueren 4.000 al año. Aquí hay algo que se ha hecho con los accidentes de tráfico que no se ha hecho con el suicidio. Pienso que hay un factor muy importante y es que la sociedad hable sobre el suicidio, que deje de ser un tabú. Cuando alguien habla de “estoy harto”, “lo dejaría todo”, “acabaría con todo”… ese tipo de frases, lo típico es que se le responda: “no digas tonterías”. Y cuando uno no lo dice porque no le dejan decirlo pues, quizás, le da vueltas y luego lo hace. Creo que ahí falta mucha educación por parte de la sociedad y los medios de comunicación.Debe tratarse de otra forma, más respetuosa, aséptica y sin sensacionalismos. Y no es una cuestión solo de salud mental, porque muchas veces la gente que se suicida no ha llegado a ser atendida y ni siquiera derivada a los dispositivos sanitarios de salud mental.

La relación entre adicciones, salud mental y el estigma social sigue siendo un tema complejo ¿cómo se puede cambiar la percepción social de quienes sufren estas enfermedades para facilitar su tratamiento?

Dentro de las enfermedades en general, las enfermedades mentales sufren ese estigma: la visión del enfermo mentalcomo alguien peligroso, alguien imprevisible, incluso, otras veces, se consideran una manera de librarse de responsabilidades. Todos esos prejuicios forman el estigma, pero dentro de ese estigma todavía seacentúa más en las personas que consumen sustancias, se les califica como “viciosos”. Es un asunto complicado porque es así como son vistas por una parte de la sociedad y pervive la imagen de que “no lo dejan porque no quieren, porque no tienen bastante fuerza de voluntad”. Creo que hay que hacer mucha psicoeducacióna nivel de la población general, un proceso complejo, pero es la única formaque la gente conozca y entienda en qué consistelaenfermedadmental. Que los enfermos mentales en sí, no son peligrosos, incluso que las drogodependencias no dejan de ser una enfermedad producida por una sustancia. Y es que la drogacambiael cerebro, modifica conexiones neuronales y hace que el paciente sólo pienseen esa sustancia. Es como el que tiene hambre, cuando tienes hambre lo que piensas es en comer. Incluso dentro de los sistemas de salud mental, se percibe ese doble estigma que existe en la sociedad.

¿Qué podemos hacer para cuidar de la salud mental?

Una cosa es lo que deberíamos hacer y otra cosa es lo que podemos hacer al final. Lo que es bueno para la salud mental es bueno para la salud en general. Lo ideal sería llevar una vida sana. Con ejercicio físicomoderado, adecuado a cada persona, una dieta equilibrada, dormir las horas que toca y no tener situaciones estresantes… pero, a ver quién puede hacer eso. Quiero decir que al final esta sociedad también nos presiona y, a veces, nos presionamos nosotros mismos más de lo que deberíamos. Por otro lado, hay un horror al vacío, es decir,tener que estar rindiendo siempre en lo que sea. Estamos en una sociedad orientada a la actividad y al éxito, a un tipo de éxito determinado, que quizá habría que replantearse. No es fácil. En fin, una vez cubiertas las necesidades básicas, a lo mejor habría que soltar el acelerador no un poco y vivir de una manera más relajada.