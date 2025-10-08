Este es el tiempo que hará el 12 de octubre en Castellón según Aemet
Previsión para el Dia de la Hispanidad
La llegada de la dana Alice a la Comunitat Valenciana ha puesto en alerta a los castellonenses, que tienen todavía reciente el último episodio de precipitaciones intensas en la provincia, cuando se superaron los 200 litros por metro cuadrado en algunos municipios.
Es por ello que muchos de ellos están pendientes de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con el objetivo de conocer si podrán llevar adelante sus planes o, por el contrario, toca quedarse en casa por la lluvia. El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es una de esas jornadas en las que hay actividades por toda la provincia. La pregunta es: ¿qué tiempo hará ese día?
Tiempo en Castellón el 12 de octubre
Ateniendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet, es más que probable que el domingo haya que coger el paraguas durante gran parte del día. Y es que las precipitaciones serán generalizadas en todo el territorio, como muestra este mapa, que incluye el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas.
Las lluvias serán la constante a lo largo de toda la jornada, si bien pueden ir remitiendo en el tramo de la tarde/noche. Sin embargo, la previsión de Aemet marca que el lunes 13, la lluvia seguirá siendo la protagonista en Castellón.
Actualizaciones de Aemet
No obstante, Aemet actualiza constantemente sus modelos, por lo que habrá que estar pendiente en las próximas horas para ver si siguen manteniendo esta previsión e incluso si se activan alertas amarillas, naranjas o rojas.
Esta será la situación meteorológica en Castellón cara a los próximos días:
