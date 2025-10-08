Tiempo: Los embalses de Castellón triplican el agua almacenada de hace un año en vísperas de la dana Alice
Almacenan 98,97 hm³ cuando hace un año eran 29,hm³, lejos del escenario de escasez de hace un año y garantiza el suministro sin restricciones
Los pantanos de la provincia de Castellón almacenan el triple de agua que hace ahora un año, a las puertas de una nueva dana. En concreto, en octubre del 2024 la reserva hídrica acumulada se situaba en poco más de 29 hectómetros cúbicos, cuando en la actualidad se sitúa en 98,97. El aumento de las reservas está directamente relacionado con las copiosas precipitaciones que se han acumulado durante el último año hidrológico, destacando los episodios de lluvias registrados durante finales de octubre y principios de noviembre de 2024 y el mes de marzo de este ejercicio.
Según informó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los embalses de la provincia de Castellón son el mejor ejemplo de la mejoría que han vivido los reservorios de la demarcación en el último ejercicio hidrológico.
Al 49,78%
En Castellón se sitúan al 49,78% de su capacidad a 7 de octubre del 2025. Un año atrás, se hallaban en un 14,71%, según el parte semanal de la CHJ. En el conjunto de la Comunitat la capacidad se situaba en el 49%, con alrededor de 1.392 hm³ frente a los 1.165 de un año atrás.
Mejoría
El estado actual de las reservas de la Demarcación del Júcar permite dejar atrás una situación de «sequía extrema» y escasez generalizada que obligó a decretar restricciones para el suministro e incluso a ejecutar despesques selectivos en embalses como María Cristina o Ulldecona con el objetivo de garantizar una calidad óptima del agua que almacenaban.
«Dejamos atrás un periodo delicado para nuestros embalses gracias al incremento de lluvias que, aunque no ha sido uniforme en el territorio, ha permitido mejorar considerablemente la situación de muchos de nuestros sistemas de explotación», ha explicado el director técnico, Manuel Torán
Previsiones de cara al otoño
Con el propósito de planificar adecuadamente la próxima campaña de riegos, la Confederación ha previsto celebrar durante la segunda quincena de este mes las sesiones correspondientes de la comisión de desembalse de otoño.
En estos encuentros, se evaluará junto a los usuarios la disponibilidad de recursos para el año hidrológico que acaba de comenzar.
Torán destacó que el suministro está «totalmente garantizado» y que no se prevén restricciones.
Del 0 al 100 en unas horas
En el último ejercicio, las precipitaciones han sido irregulares. De hecho, episodios de lluvia como los de octubre y marzo del año pasado permitieron mejorar de forma considerable las reservas de varios embalses. “Nuestra Demarcación se caracteriza por tener sistemas pequeños que se llenan y vacían de forma muy rápida, por lo que su gestión debe ser anual y su estado puede variar rápidamente. El mejor ejemplo lo tenemos en embalses como Forata, que pasó de 5hm3 a estar completamente lleno en cuestión de horas el pasado 29 de octubre. O Ulldecona, que pasó de 0 a 100% en un tiempo similar”, ha subrayado el director técnico.
Aviso amarillo para hoy por la llegada de la dana Alice
Alice es el nombre de la primera dana de gran impacto nombrada por Aemet que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en la Comunitat Valenciana los próximos días.
Una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la dana Alice. Según Según Aemet, se espera que esta vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones con tormenta. Los días más adversos serán jueves y viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana.
En base a esto, Aemet ha activado para este miércoles el aviso amarillo en el interior sur de la provincia de Castellón por la previsión de precipitaciones que pueden descargar 20 litros por metro cuadrado en una hora y venir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. En principio se activaría a partir de hoy las 14.00 horas y se ampliaría al litoral sur al día siguiente. No obstante, se aconseja estar atento a la evolución.
