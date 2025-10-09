Todos los actos y desfiles del 12 de octubre en Castelló

Castelló se convierte este domingo, 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pinar y Día de la Hispanidad, en el epicentro de las celebraciones del Centro Aragonés, de las entidades vecinales y asociaciones de la comunidad hispanohablante, además de la fiesta de la patrona de la Guardia Civil.

El Centro Aragonés canta a su Virgen

El Centro Aragonés de Castelló encara la recta final hacia las celebraciones principales en honor a la Virgen de Pilar, este domingo, 12 de octubre. La entidad ha organizado para ese domingo una misa aragonesa en la basílica de la Virgen del Lledó.

Imagen de la fiesta de la Pilarica en Castelló. / Mediterráneo

Un tríduo dedicado a la patrona de España y los aragaoneses dará paso a un desfile hasta la iglesia de la Trinidad donde se realizará una ofrenda a la Pilarica y una misa.

Una comida de hermandad y un gran gala del folclore aragonés, por la tarde, en el Teatro del Raval Rafa Lloret darán por finalizada la amplia programación organizada por el Centro Aragonés que preside José Antonio Lázaro.

Desfile de la Guardia Civil en Refeyme

Este domingo, además, en la agenda ciudadana hay que añadir las celebraciones de la patrona de la Guardia Civil, que este año cambia de ubicación y se traslada al recinto de Ferias y Mercados ante la previsión de lluvia.

Lo avanzó ayer el coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín Fernández, en una reunión con la alcaldesa, Begoña Carrasco, en la que explicó que «el acto institucional comenzará, el domingo, a las 10.00 horas, con la tradicional misa en el mismo recinto para a continuación dar paso al desfile de la fuerza uniformada de la Guardia Civil y seguidamente a los parlamentos de las autoridades».

Imagen de archivo de la fiesta de la Virgen del Pilar de la Guardia Civil. / Mediterraneo

Día de la Hispanidad, con gran desfile multicultural

En la plaza María Agustina, centro neurálgico de la celebración del Día de la Hispanidad de Castelló, a la que, por primera vez en 20 años de iniciativa, se suma al Ayuntamiento la Generalitat valenciana, habrá ya desde el viernes carpas informativas donde las asociaciones hispanas participantes contarán con una pequeña demostración de sus productos gastronómicos típicos y artesanía.

Junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castellón (FedProVeCas), que organiza el evento, estarán este año las asociaciones Asociación Cultural Villa Colombia, Asociación Hispanoamérica Unida, Asociación Cultural Argentina Ceibo, Contigo Perú, Colombia Origen, Asociación Cultural “Viva Cuba” y la Asociación Asovecas de Venezuela. “Gracias por traernos un trocito de vuestro país aquí a Castellón”, ha declarado el edil de Participación Ciudadana, Paco Cabañero.

En la agenda del domingo, Día de la Hispanidad en Castelló y medio mundo, a las 11.00 horas comenzará con la apertura de carpas y música ambiente, a las 13.00 habrá actuación de sevillanas y a las 18.00 será el desfile principal del Día de la Hispanidad que contará con asociaciones de países hispanos participantes que partirá desde la plaza Mayor y recorrerá las calles Arcipreste Balaguer, calle Mayor hasta culminar en María Agustina.

A las 19.00 tendrá lugar el acto de clausura, conducido por los presentadores Regina Ballester y Jorge Bonora y la actuación de la Unió Musical Rotglà i Corberà.