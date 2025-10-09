Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una nueva inestabilidad en el este peninsular

Imagen desde la cima del Bartolo, captada por la cámara de Avamet.

Imagen desde la cima del Bartolo, captada por la cámara de Avamet. / Avamet

Adrián Bachero

Aitor Tezanos

Sergi Juan

Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas para la jornada del miércoles en Castellón, concretamente para la zona del interior sur de la provincia. En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje la dana Alice en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

