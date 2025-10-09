En Directo
Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una nueva inestabilidad en el este peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas para la jornada del miércoles en Castellón, concretamente para la zona del interior sur de la provincia. En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje la dana Alice en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.
Alerta en la Comunitat
Este es el mapa de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a esta jornada:
Registros máximos en las últimas horas
Por el momento, estos son los acumulados máximos caídos en Castellón en las últimas horas:
El Ayuntamiento de Castelló aplaza los actos por el 9 d'Octubre
El Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que, ante la previsión de lluvias del 70% estimada para la jornada del jueves, ha decidido aplazar los actos institucionales programados con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
Se aplazan tanto los que que se celebran al aire libre, el Desfile de las Tres Culturas desde la Avenida Rey Don Jaime hasta la plaza Mayor y el concierto de la Banda Municipal, como els Premis Valencià de l’Any, hasta próxima fecha, dado que algunos de los premiados debían desplazarse desde Valencia.
Lluvia en el Alto Mijares
Calma por el momento en Castellón durante la noche, y solamente está lloviendo en el Alto Mijares y con intensidad en Cortes de Arenoso, donde en poco tiempo ya se han acumulado 13 litros por metro cuadrado.
Suspendidos partidos por las lluvias
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha anunciado la suspensión de partidos a causa de las lluvias:
Los peores días de la dana en Castellón
Aemet ha dado a conocer, según su previsión, qué días serán los más críticos del episodio, cuando los vientos del nordeste alcanzarán su máxima intensidad. Será el viernes 10 y el sábado 11, cuando habrá posibilidad de tormentas torrenciales y acumulados significativos en pocas horas.
Desde Aemet indican, no obstante, que las precipitaciones serán más importantes en Valencia y Alicante, con acumulados que podrían superar los 140 mm. en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia.
La previsión de Aemet cara al 12 de Octubre en Castellón
Ateniendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet, es más que probable que el domingo haya que coger el paraguas durante gran parte del día. Y es que las precipitaciones serán generalizadas en todo el territorio, como muestra este mapa, que incluye el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas.
Las lluvias serán la constante a lo largo de toda la jornada, si bien pueden ir remitiendo en el tramo de la tarde/noche. Sin embargo, la previsión de Aemet marca que el lunes 13, la lluvia seguirá siendo la protagonista en Castellón.
Cancelación del acto institucional del 9 d'Octubre
La Generalitat ha aplazado el acto institucional del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, por recomendación de la Conselleria de Emergencias e Interior tras anunciar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la activación de un aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por previsión de fuertes lluvias a partir de la medianoche de este miércoles.
La Generalitat ha adoptado la decisión de aplazar la entrega de los galardones del 9 d’Octubre, acto institucional al que estaban invitadas más de 400 personas, "para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica", señala el Consell en un comunicado. Por el momento no hay una nueva fecha fijada
Burriana revierte la suspensión de actos por el 9 d'Octubre
El Ayuntamiento de Burriana ha rectificado su decisión inicial de suspender todas las actividades previstas para la conmemoración del 9 d'Octubre por la amenaza de lluvia y mantendrá los siguientes actos:
• Pleno Municipal Conmemorativo: Se celebrará a las 12:00 horas en el lugar habitual, manteniendo la parte institucional de la celebración.
• La interpretación del himno.
• La izada de bandera.
• El espectáculo pirotécnico.
Queda suspendido por la concejalía de Cultura el siguiente acto en la Plaça Major:
• La celebración en la Plaça Major con la participación de la Encomienda Templaria de la Plana, que recrearía el séquito real de Jaume I.
El Ayuntamiento lamenta profundamente las molestias que esta suspensión pueda causar y agradece la comprensión de la ciudadanía y que sigan pendientes de nuestras RRSS para posibles actualizaciones.
La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja
La decisión se adopta para "evitar los desplazamientos de más de 400 personas invitadas al acto institucional" y por recomendación de Emergencias. Mazón emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.
