Hay alumnado de FP en Castellón con solo 5 horas de clase a la semana: el porqué

Un mes de clase con apenas cinco horas semanales en el aula. Es el “problema” que tienen casi el 100% de los institutos de formación profesional (FP) de Castellón por la falta de profesorado especialista un mes después de que hayan arrancado las clases. «De 10 docentes de asignaturas específicas que nos faltan este curso, seis aún no han llegado; y no es solo en este centro, sino un tema generalizado, que preocupa, y mucho, a los institutos y al alumnado, que pierde comba”.

La situación es “límite”, dicen desde la dirección de varios IES de Castelló, Benicarló, Almassora y Vila-real, con alumnos que apenas suman cinco horas en el aula, para las asignaturas no específicas y con baja carga lectiva, de Inglés a Lengua, de Valencià a Ciencias Sociales o Matemáticas, según la familia profesional elegida. Las demás horas del horario, las que corresponden a Mecánica, Caldedería, Chapado, Aplicaciones Web, Energía y Agua, Delineación o Asistencia de Laboratorio, por poner unos ejemplos de materiales esenciales en los currículos de sus ciclos, las tiene, de momento, vacías.

Concentración del martes del profesorado experto de FP ante la Conselleria en Castelló. / Mediterraneo

Pese a las concentraciones de esta demana del profesorado experto ante la Dirección Territorial de Educación de Castelló por la precarización de estos profesionales, la Conselleria tiene aún pendiente la firma de los contratos del personal docente especialista, o experto como se llamaba hasta este curso, después de un nuevo decreto formalizado en julio, el Decreto 97/2025, que cambia sus condiciones laborales, por las que pasan a ser contratados por las horas lectivas y sólo perciben un 20% en concepto de preparación y evaluación, mientras antes tenían jornada completa.

Son unos 500 en toda la Comunitat, unos 100 en la provincia de Castellón, muchos de ellos con las plazas asignadas desde el 5 de septiembre, pero aún sin contrato en la mano. Y el problema es que, en pleno octubre, ni en los centros ni ellos mismos saben cuándo se incorporarán, y cuando empezarán a cobrar.

Críticas a la gestión de Rovira

Las críticas a la Conselleria de José Antonio Rovira al respecto le llegan por todos los flancos. Desde los sindicatos, que ayer se plantaron ante las direcciones territoriales para protestar por este tema; a los directores de centro, que reclaman día sí y día también una respuesta a la incorporación de estos docentes a las aulas, y el alumnado, que se ve “impotente”. “Hemos pagado una matrícula y queremos aprender este oficio, pero no viene nadie a enseñárnoslo”, señala Juanjo Porcar, alumno del IES Álvaro Falomir de Almassora.

Alumnado de FP de Quimica Industrial. / M. A. Montesinos

“Llevamos un mes de clase sin el principal cuerpo docente: los que nos tienen que dar las claves prácticas de esta carrera”, señala Paula Gómez, del IES Ramón Cid de Benicarló. “Nos han dicho que vendrán a mediados o finales de octubre… ya veremos”. El estudiantado, principal damnificado, comparten la frustración. «Hasta los profes lleguen damos teoría de relleno. Luego nos aprietan y no da tiempo a asimilarlo todo», explica Miguel Conde, estudiante de Soldadura en el IES Politècnic.

Desde el PSPV, el portavoz de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz; y el concejal de Castelló José Segura señalan que «Carrasco y Mazón abandonan al alumnado de FP»,. Y mientras, en los centros, los equipos directivos se ven obligados a reorganizar las clases, agrupando horarios y buscando actividades extra para estos alumnos. Y, otros profesionales o docentes del propio centro, de oficios ‘afines’ intentan suplir su presencia sin éxito: «Asumen el trabajo como pueden, pero no tenemos los conocimientos necesarios. La FP es fundamental para garantizar el relevo generacional de profesiones del día a día y los jóvenes pagan la mala gestión».

Educación se explica

Desde Educación justifican los retrasos con el nuevo Decreto 97/2025, aprobado en julio, que regula la contratación del profesorado experto. El proceso ha obligado a baremar solicitudes, publicar listados provisionales, abrir plazos de alegaciones y adjudicar vacantes.

Según la administración, los docentes ya han presentado la documentación y se incorporarán "en días". Sin embargo, la desconfianza reina entre los equipos docentes.

Por su parte, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, sostiene que la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo "ha apostado por el personal experto de FP y profesorado especialista con una mejora de sus condiciones laborales".

Ortega ha manifestado que "gracias al nuevo decreto las condiciones laborales de este profesorado han mejorado mucho, por lo que ha aumentado considerablemente el número de interesados en participar en este proceso". "A partir de este curso 2025-2026 estos profesores tienen un contrato sin fecha de cierre y se cotiza por el trabajador por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1", ha apostillado.