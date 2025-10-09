Interior identifica 358 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria en Castellón

El Ministerio del Interior ha identificado a 30 de septiembre a 136 menores en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres a finales de septiembre en la provincia de Castellón y ha detectado a 358 niños y niñas expuestos al peligro de sufrir violencia vicaria desde marzo del 2019, de los que 107 se califican de extremo.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho pública esta semana la última estadística del sistema policial VioGén de seguimiento de la violencia de género, relativa al 30 de septiembre de 2025, que muestra que en ese momento había en España 1.435 niños y niñas en riesgo de sufrir violencia vicaria a finales de septiembre y 5.865 desde que comenzó a computarse.

Riesgo extremo

El sistema Viogén trata de determinar el riesgo al que están expuestas las mujeres víctimas de violencia de género, así como el peligro de violencia vicaria que puede afectar a sus hijos e hijas. De los 136 menores en riesgo a finales de este mes en Castellón, 122 estaban en riesgo medio y 14, alto. En cuanto al acumulado, 107 correspondían a riesgo extremo, 219 alto y 32 medio.

En todos esos casos, los cuerpos policiales alertaron tanto a la Fiscalía como a la autoridad judicial para que adoptaran medidas urgentes de protección. Si se comparan los mismos datos con el mismo mes del año pasado, se aprecia un descenso del 14,78% a nivel nacional, cuando la cifra se situó en 1.684. En el caso de la provincia de Castellón el descenso ha sido del 13,37%, ya que el año pasado por estas mismas fechas eran 157.

Víctimas con protección policial

A finales de septiembre había 2.784 víctimas de violencia de género con protección policial en la provincia de Castellón y un total de 104.981 en el conjunto del país. La cifra supone un aumento del 5,81% respecto al mismo mes del año precedente, en que se situaron en 2.631 en Castellón. En España el incremento es del 5,3%, con un total de 99.644 en el conjunto del estado a septiembre del 2024.

Riesgo extremo

Un total de 18 mujeres en toda España estaban en riesgo extremo de poder voler a ser agredidas por su maltratador, una de ellas en la provincia de Castellón (riesgo de violencia letal para su vida). En Castellón otras 63 estaban en riesgo alto, 780 medio y 1.940 bajo.

En el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad había 1.349 víctimas de violencia a manos de sus parejas o ex que tenían menos de 18 años en toda España (un 10,2% más). De ellas 37 correspondían a la provincia de Castellón (+42%) frente a los 26 de un año atrás.