PortCastelló inicia el acondicionamiento del faro de Irta

La Autoridad Portuaria de Castellón ha licitado las obras de acondicionamiento del faro de Irta, una actuación que forma parte de su compromiso por garantizar la conservación de los faros que gestiona y que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Con un presupuesto de 99.746 euros y un plazo de ejecución de dos meses, las actuaciones persiguen solucionar los problemas derivados de la acción del ambiente marino sobre la edificación y muro perimetral, así como preservar tanto el valor histórico como la seguridad del faro, en un entorno más accesible para los usuarios.

En concreto, la actuación consiste en la ejecución de un cerramiento perimetral de hormigón armado que evite el riesgo de caída en altura. Los trabajos incluyen la reparación de grietas, refuerzo estructural con tratamiento de armaduras, mejora de fachada, muros y cornisa, revestimiento con pintura plástica, excavación en roca para permitir el desagüe de la zona de lascimentaciones de muro perimetral, demolición de vallado, levantado de puerta metálica y cerramiento de la parcela.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha subrayado “la apuesta de la Autoridad Portuaria por impulsar labores de protección de los faros por ser monumentos singulares que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia”.

Plan de Inspecciones y Mantenimiento de Faros y Edificios

El acondicionamiento del faro de Irtaforma parte del Plan de Inspecciones y Mantenimiento de Faros y Edificios de PortCastelló. El plan incluye inspecciones visuales y campañas de ensayos y catas en sus faros,así como en los edificios de la Autoridad Portuaria de Castellón.

La Autoridad Portuaria de Castellón contrató en el año 2021 la comprobación e inspección de los faros de su competencia con el fin de disponer de información útil del estado de sus instalaciones. La inspección especial consistió, entre otros, en la evaluación de fisuras mediante fisurómetros, evaluación del grado de corrosión de las armaduras e inspección con vuelo dron para detección de patologías no apreciables a vista de ojo humano.