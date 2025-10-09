Reacciones desde Castellón a la encuesta de Mediterráneo: del "compromiso por el trabajo" al "hay partido"

Los líderes de la provincia de Castellón del Partido Popular, el PSPV, Compromís y Vox han valorado la encuesta del 9 d'Octubre de Prensa Ibérica publicada este jueves por Mediterráneo, Levante-EMV e Información, resaltando desde el "compromiso por trabajar cada día" hasta la próximidad de los bloques ideológicos, concluyendo que "hay partido".

Marta Barrachina (PP): «El presente y el futuro no se construye con discursos vacíos»

La presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, defendió tras la encuesta publicada por este diario que «nuestro compromiso sigue siendo trabajar cada día por mejorar el bienestar y las oportunidades de todos los castellonenses».

«Lo verdaderamente importante son los resultados del trabajo constante, el diálogo y la cercanía con la gente. En el PP de Castellón estamos centrados en escuchar, proponer y actuar, defendiendo con firmeza lo que esta provincia merece», subrayó la líder provincial del PP.

Barrachina apuntó que «Castellón necesita un Gobierno de España que atienda sus necesidades, no que las ignore». «Hemos sufrido subidas de impuestos y el bloqueo de inversiones estratégicas, mientras siguen pendientes proyectos clave para nuestra provincia», argumentó.

«Frente a ello, el Partido Popular continúa trabajando desde la gestión, impulsando mejoras reales como la recuperación del CICU para Castellón o el nuevo Hospital General, ejemplos de una forma de gobernar centrada en las personas», señaló la también presidenta de la Diputación Provincial, quien incidió en que «el presente y el futuro de nuestra provincia no se construye desde discursos vacíos, se construye con trabajo y cumpliendo la palabra dada».

En este sentido, la dirigente puso como ejemplo la institución provincial, «que ha vuelto a ser el motor de las oportunidades de todos los castellonenses y los 135 municipios».

Samuel Falomir (PSPV): «La alternativa, está claro, es la izquierda liderada por el PSPV»

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón, Samuel Falomir, cree que la encuesta de Prensa Ibérica del 9 d’Octubre «hay que leerla más allá de la proyección de escaños».

«La sociedad valenciana es casi unánime al señalar la puerta de salida del Palau a Carlos Mazón y suspende de forma mayoritaria la gestión del Consell, marcada por la mancha negra de la dana», considera el líder de los socialistas castellonenses.

Falomir, con la estimación de los resultados electorales publicados este jueves, piensa que «hay partido». «Los bloques están muy igualados y la alternativa, está claro, es la izquierda liderada por el PSPV, no la suma de quienes no saben gestionar, el Partido Popular, y quienes sostienen y tienen maniatado a quienes no saben gobernar», argumenta el también alcalde de l’Alcora en este sentido.

«Vamos a seguir trabajando para ganar fuerza electoral y para que los castellonenses y valencianos nos voten no solo como castigo a quienes les abandonaron a su suerte el 29 de octubre, sino también con la ilusión y la confianza de que existe un buen proyecto socialista de futuro avalado por ocho años de gobierno en las que esta Comunitat funcionó, se transformó, abrazó el diálogo, promovió la unidad y desterró la loza de indignidad en la que nos sumió el PP de Zaplana, Olivas y Camps, entre otros», concluye al respecto el secretario general del PSPV de la provincia.

David Guardiola (Compromís): «Hay una clamorosa voluntad de que Mazón debe dimitir»

«La encuesta muestra una clamorosa voluntad del pueblo valenciano de que Mazón, el político peor valorado, tiene que dimitir. Por eso, Compromís seguirá trabajando para echar a este gobierno indigno y recuperar un Consell a la altura de la ciudadanía», aseveró el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola.

«Tan perjudicial es la negativa del PP a asumir sus responsabilidades durante la dana, que parte de su electorado parece optar por la antipolítica ultra. Y esto tendría que ser motivo de preocupación de toda la sociedad», considera.

Guardiola ve los bloques «muy próximos» y destaca que «Compromís mejora posiciones, resultados y estimación de voto y su líder, Baldoví, continúa siendo uno de los representantes públicos mejores valorados, mientras que los líderes de otros partidos reciben valoraciones suficientes negativas». «Por todo esto, se ve posibilidad de cambio», sentencia.

Llanos Massó (Vox): «Lo importante es trabajar por unos servicios de calidad»

«Nosotros nunca hemos entrado a valorar encuestas, ahora bien, si como dicen, las encuestas marcan tendencias, hemos de reconocer que la tendencia es muy positiva, sobre todo en la provincia de Castellón», sostiene la presidenta de Vox en Castellón, Llanos Massó sobre los resultados de su formación.

No obstante, la también presidenta de Les Corts matiza que, pese a ello, «no vamos a permitir que estas cosas nos distraigan de lo importante, que es seguir trabajando por unas calles seguras, por salarios y viviendas dignas para nuestros jóvenes, para que los españoles tengan unos servicios de calidad y para que el Gobierno de Sánchez no siga expoliando los recursos, el dinero, de los españoles a base de impuestos, entre otras cosas». Objetivos que, según la dirigente de extrema derecha, «pasan por aumentar la presencia de Vox en las instituciones y, en último término, por sacar a la mafia corrupta del Gobierno de España».