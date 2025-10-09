Un 'puente' pasado por agua: el turismo de Castellón "mira al cielo"

Castellón estrena un puente de octubre en el que las lluvias tendrán un indeseado protagonismo, pues todo apunta que harán acto de presencia hasta el domingo de la mano de la dana Alice, activando alertas meteorológicas (sigue la última hora aquí) y condicionando con la cancelación de actos la actividad conmemorativa y lúdica, además de impactar también sobre la demanda turística.

Las jornadas entre el 9 y el 12 de octubre constituyen una fecha clave tras el verano para el sector turístico de la provincia, que sigue de cerca la evolución del temporal en el territorio por la repercusión que se espera que tenga sobre las reservas. «El tiempo lo va a condicionar todo y la previsión no es buena», valora el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien sitúa en el 70% la ocupación media en los alojamientos durante los próximos días.

Pico en Peñiscola

También la patronal turística Hosbec señala que la demanda en los hoteles roza el 70% en suelo castellonense, aunque en el caso de la localidad de Peñíscola, que este miércoles ya recibía a algunos visitantes, se eleva hasta el 77%.

«Tanto clientes de última hora como empresarios turísticos miran al cielo para terminar de cerrar esta importante cita turística», indican desde Hosbec, considerando en líneas generales «buenos» los datos de ocupación esperados.

La disposición, en contra

No obstante, la patronal hotelera matiza que los resultados pueden «no ser tan buenos» como los de años anteriores «porque la disposición de los festivos en el calendario hace que el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, caiga en domingo, y solo las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura paran el festivo al lunes, 13 de octubre». A ello se suma que el 9 de octubre, jornada no laborable en la Comunitat Valenciana, cae en jueves, de ahí de que la palabra puente que se usa estos días juegue un papel más simbólico que real.

Si se mira solo el festivo autonómico, según las estadísticas difundidas por la Conselleria de Turismo, los hoteles del litoral de Castellón registran una ocupación del 66,5% entre el jueves y el sábado, mientras que en los del interior se eleva al 67,5%. A nivel de la Comunitat, se espera que se vendan el 79,05% de las plazas de alojamiento.

La consellera, Marián Cano, subraya que «estas cifras reflejan la fortaleza y consolidación de la Comunitat Valenciana como uno de los destinos más atractivos para escapadas cortas».