El Banco de Alimentos de Castellón busca 1.200 voluntarios: el objetivo, recoger 300.000 kilos

El Banco de Alimentos de Castellón (BACS) hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe como voluntaria en la XIII edición de la Gran Recogida, el evento solidario más importante del año en la lucha contra el hambre y el desperdicio alimentario.

La campaña se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de noviembre en más de 138 supermercados y cadenas de alimentación de toda la provincia, donde las personas podrán donar alimentos no perecederos o realizar aportaciones económicas en caja.

20.000 personas vulnerables

La organización se ha marcado el objetivo de conseguir 1.200 personas voluntarias para poder alcanzar 300.000 kilos, bien a través de alimentos o de donaciones económicas, que se destinarán proveer de una cesta básica a a las 20.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y reciben apoyo alimentario a través de las 117 entidades sociales con las que el Banco de Alimentos de Castellón colabora.

Esta acción se realizará simultáneamente con los 54 bancos de alimentos de toda España. Este año, la campaña llega en un contexto marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España. Cada vez más personas, pese a no encontrarse en los márgenes más visibles de la exclusión, sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación. Solo en 2024, los Bancos de Alimentos, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, la disminución de las donaciones y el aumento de la demanda de ayuda alimentaria hacen imprescindible reforzar la acción colectiva. “La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse para mitigar sus efectos”, recuerdan desde Fesbal.

¿Cómo colaborar?

El papel del voluntariado es la pieza clave para las grandes recogidas, pues son quienes dan a conocer la iniciativa y animan a participar a muchas personas que viven a su alrededor, demostrando que todas y todos podemos formar parte de la solución. «Detrás de cada kilo de alimento hay una historia de entrega. Año tras año, cientos de personas se suman a esta campaña y hacen posible lo imposible. Son personas que están para las personas, demostrando que, en Castellón, cuando alguien necesita nuestra ayuda, lo damos todo. El voluntariado del Banco de Alimentos de Castellón nunca nos defrauda», destaca Santiago Miralles, presidente del Banco de Alimentos de Castellón.

Según explican, participar como persona voluntaria es muy fácil. Se puede contribuir con sólo 4 horas de un fin de semana al año, animando a colaborar a los clientes en esta acción solidaria. Una vez terminada la fase de donaciones, el Banco de Alimentos también necesita voluntariado para clasificar y agrupar los alimentos aportados.

El plazo de inscripción ya está abierto y podrá realizarse hasta el próximo 6 de noviembre a través de la web www.granrecogida.org, mediante el email voluntariado@bancoalimentoscastellon.com o llamando al 964212519.