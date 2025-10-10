Dana en Castellón: lo peor está por llegar

Aun con la incertidumbre que genera el hecho de que no siempre se cumplen al 100%, lo cierto es que las previsiones meteorológicas para Castellón en las próximas horas dibujan un panorama complicado. Y es que si se cumplen los modelos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o plataformas como Meteored, lo cierto es que lo peor de la dana Alice está todavía por llegar.

Ya lo advirtió Aemet, estableciendo la alerta naranja en todo el litoral provincial cara a la jornada del sábado. El aviso estará activo desde las 8.00 horas hasta el final de la jornada. En el interior de Castellón, la alerta será amarilla.

La previsión de Meteored, por su parte, indica que la dana dejará "aguaceros irregulares pero muy intensos en las comarcas litorales y prelitorales del norte de Alicante, Valencia y Castellón". Asimismo, indica que "pueden producirse fenómenos adversos, como granizo, vendavales y mangas marinas".

A través de este enlace puedes seguir en directo la evolución de este episodio de lluvias en Castellón.

Mayores acumulados en Castellón

Los mayores acumulados durante este episodio de dana se darán, según el modelo de Meteored, en los municipios del litoral sur (Moncofa, Almenara...) y en los del litoral norte (Vinaròs, Benicarló...). Entre estas dos zonas, gran parte del agua descargará en el mar.

Esta es la previsión para los próximos días en Castellón según Aemet: