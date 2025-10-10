Denuncian la acumulación de colillas en el mirador del Desert de les Palmes

El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Parques Naturales de la Comunitat Valenciana (Gecen) denunció ayer que los problemas con las colillas tiradas por los visitantes en el mirador del Desert de les Palmes es crítica. Se trata del kilómetro 8 de la CV-147, en el término municipal de Benicàssim. Es un mirado que linda con terreno forestal cubierto de matorral.

Más de 1.000 colillas

Gecen asegura que vecinos de la zona tuvieron que recoger el pasado 3 de octubre un total de 1.000 colillas junto a 14 capazos de residuos de todo tipo. Esta situación molesta se ha repetido en otras ocasiones en el pasado reciente en la misma zona del Desert.

«La absoluta falta de respeto por el medio ambiente de algunos de los visitantes del mirador, que abandonan los residuos y lanzan cientos de colillas, supone un riesgo evidente de incendio siendo cuestión de tiempo que este se produzca», insistieron.

"Irresponsabilidad"

«La irresponsabilidad de las diferentes administraciones competentes, no asumiendo sus supuestas funciones y trasladando las mismas a otra administración, conlleva que nadie se haga cargo de las basuras, los vertidos continúen y el riesgo de incendio forestal se evidencie», recalcaron. En Gecen proponen que se «desbroce de la vegetación forestal junto al mirador para impedir la ocultación de la basura». Si la situación persiste, piden prohibir que aparquen coches en el mirador.