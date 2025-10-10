El IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ suma la mejor cocina con 13 chefs Estrella Michelin y Sol Repsol

El IV Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor ensalzará la gran calidad de los productos gastronómicos de la provincia a través de las mejores creaciones culinarias de la mano de 13 chefs con Estrella Michelin y Sol Repsol que deleitarán en Benicàssim con los mejores sabores, conquistando paladares a través de sus elaboraciones con materias primas de tierras castellonenses.

Miguel Barrera, de Cal Paradís; Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, de Atalaya; y Raúl Resino, del restaurante Raúl Resino, son los chefs con Estrella Michelin de la provincia y todos ellos forman parte de los profesionales que compartirán sus grandes dotes culinarias en la cita gastronómica que se celebrará en el anfiteatro Pepe Falomir de Benicàssim del 17 al 19 de octubre.

"Una provincia para probarla y disfrutarla"

“La cuarta edición del festival gastronómico que impulsamos desde la Diputación va a reunir la excelencia de chefs que mostrarán grandes creaciones culinarias con productos de nuestra tierra y demostrarán que Castellón es una provincia para probarla y disfrutarla”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

El encuentro reunirá también a referentes del panorama autonómico como Vicky Sevilla (Arrels, Sagunt) y nacional como Álvaro Mina (Mina, Bilbao), Germán Espinosa y Diego Mondragón (MAE, Barcelona), Alvar Hinojal (Alquimia – Laboratorio, Valladolid), María Gómez (Magoga, Cartagena), Fran López (Villa Retiro, Xerta -Tarragona), Aitor López (Citrus del Tancat, Alcanar - Tarragona) y Fran Martínez (Maralba, Almansa).

Suman 12 Estrellas Michelin y 18 Soles Repsol

“En las tres jornadas del evento gastronómico veremos desfilar por este escenario de Benicàssim trece grandes artistas de la cocina, con el orgullo añadido de que cuatro de ellos son de nuestra provincia”, ha expresado la dirigente provincial. En total, suman 12 Estrellas Michelin y 18 Soles Guía Repsol, unos preciados reconocimientos que marcan el gran nivel culinario que se dará cita en esta cuarta edición del festival.

Dentro de la programación preparada para los tres días de evento gastronómico, los chefs invitados ofrecerán showcookings y ponencias culinarias, además de suculentas propuestas con productos autóctonos.

Esta feria, impulsada por la Diputación de Castellón a través del Patronato Provincial de Turismo, ha logrado convertirse. según destacan desde la organización, en referente al aunar la calidad de los productos de Castelló Ruta de Sabor, que ponen en valor la riqueza y variedad de sabores de la provincia, junto a los platos que proponen reconocidos chefs.

Juegos infantiles y animación

En las distintas casetas, además de degustaciones y venta de productos para disfrutar de los sabores, se sumarán distintas propuestas de restauración. El festival busca volver a demostrar así cómo las materias primas de la provincia, que demuestran la excelencia que garantiza el sello, Castelló Ruta de Sabor son la mejor propuesta para disfrutar de todos los sentidos. La programación también incluye una zona con juegos infantiles y animación, así como actuaciones musicales.

El encuentro gastronómico abrirá sus puertas el viernes 17 de octubre, y el horario será de 11.00 a 22.00 horas. El sábado 18 repetirá horario, mientras que el domingo 19, el horario será de 11.00 a 15.00 horas.