Tiempo en Castellón: Máxima preocupación ante la llegada de lo peor de la dana Alice

Castellón sigue en alerta por el impacto de la dana Alice. La lluvia ya ha provocado este viernes diversas incidencias, como el colapso de parte de la fachada de una vivienda en Burriana, túneles y pasos inundados o desprendimientos. Pero lo peor se espera para las próximas horas, al desplazarse hacia el norte la inestabilidad. A priori, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en el litoral de la provincia de Castellón el aviso naranja desde las 8.00 horas de este sábado hasta el final de la jornada y amarillo en el interior. Esta situación ha impactado en la agenda de los municipios, con la suspensión de actos mientras las autoridades se afanan a tomar medidas preventivas.

Columbretes, récord

Ya ayer Alice ha dejado récord de precipitaciones. Los 164 l/m² recogidos por los pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia en Columbretes desde las 9.00 horas de este viernes son la máxima cantidad registrada desde 2017. Tierra adentro las mayores cantidades recogidas oscilan entre los 50 y 60 l/m² hasta las 19.00 horas.

Derrumbe de una fachada

Las primeras hipótesis apuntan a que el desplome de la fachada de una vivienda ocurrida esta tarde en el carrer l’Aigua de Burriana puede deberse a las fuertes precipitaciones, pero hasta que no se realice un peritaje a fondo no se sabrá el origen. Los bomberos de Diputación se han desplazado al lugar para efectuar el derribo total de la casa por precaución.

Es un edificio deshabitado de principios de siglo y en la parcela de al lado se estaban realizando tareas de reforma parcial. No hay daños personales, pero sí materiales en la vivienda de enfrente, donde se han desprendido algunos cascotes y daños en la puerta del garaje. Por ello, se ha procedido al desalojo de la vivienda de al lado por precaución y el consistorio derivó a los ocupantes a un espacio municipal designado para emergencias mientras se comprueba que el espacio es seguro. Informa Isabel Calpe. Los bomberos también se han desplazado a Moncofa, a hacer el saneamiento de la cornisa de una vivienda y en Vila-real ante la caída del techo de una antigua nave industrial.

Los municipios cortaron calles, caminos y bajos inundables. En Nules, por ejemplo, el consistorio ha cortado los pasos subterráneos por debajo de la vía del tren en especial dos, en el camí la Mar i la Vieta, porque se inundan. Sin embargo, y a pesar de la instalación de una valla señalizando el prohibido el paso dos coches quedaron atrapados en el camí la Mar.

Nules: vehículo atrapado en un paso subterráneo cortado y señalizado / Mediterráneo

Mientras, en la Vall d’Uixó los vecinos de la asociación de Sant Josep denuncian nuevos desprendimientos de rocas de los taludes de la montaña. No es la primera vez que sucede. Informa Mónica Mira.

Desprendimientos en la Vall d'Uixó / S

La lluvia también causó un accidente en la CV-10 en Borriol, con dos coches implicados.

Castelló

En la capital de la Plana, operarios del Àrea Seguretat Castelló actuaron en dos casos de filtraciones. Tras reunirse el Centro de Coordinación Operativo Municipal se decretó el cierre del Pinar del Grau hasta el lunes 13 por riesgo de caída de árboles, la suspensión de actividades organizadas por el Ayuntamiento al aire libre y se activó desde esta madrugada el protocolo con las medidas de protección de acequias y cauces de la Marjaleria, que incluye la activación de motores y tornillos para la evacuación y se reforzó la limpieza de imbornales.

No hay pasos cortados en Castelló. En la imagen el paso subterráneo del Grupo Reyes con agua acumulada esta mañana. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Por su parte, Vila-real cerró el paso en una decena de caminos y viales inundables. Además se resolvió suspender el mercado ambulante del sábado, las actividades institucionales al aire libre y la actividad en el Espai Jove.

Impacto en la agenda de actos

Otras suspensiones han afectado a la Fira de la Tomata de Penjar de Alcossebre, prevista para este fin se semana y que se traslada al siguiente, el del 18 y 19, o la Fira del Mussol de l’Alcora del domingo. En Almassora en el Cecopal de este mediodía se decidirá si se suspenden actos hoy; ayer se canceló el sopar de pa i porta y hoy se cierran el Parque Botànic Calduch y el parque de educación vial y las instalaciones deportivas al aire libre.