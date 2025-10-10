Desplome de la fachada de una vivienda en Burriana

Parte de la fachada de una casa del carrer l'Aigua se ha venido abajo este viernes por la tarde en Burriana. Las primeras hipótesis apuntan a que el desplome ha sido a causa de las fuertes precipitaciones registradas en la localidad, donde se han recogido cerca de 60 litros por metro cuadrado como consecuencia de la llegada de la dana Alice. No obstante, hasta que no se realice un peritaje a fondo no se sabrá el origen.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Bomberos de la Plana Baixa de la Diputación de Castellón. En estos momentos los profesionales están trabajando para efectuar el derribo total de la casa por precaución. Se trata de un edificio deshabitado que data de principios de siglo y en la parcela de al lado se estaban realizando tareas de reforma parcial.

Daños materiales en la vivienda de enfrente

La caída de la fachada no ha provocado daños personales, pero sí materiales en la vivienda de enfrente. Al caer, ha chocado con la fachada de enfrente desprendiéndose algunos cascotes así como daños en la puerta del garage. Se ha procedido al desalojo de la vivienda de al lado por precaución y consistorio ha derivado a los ocupantes a un espacio municipal designado para emergencias mientras se comprueba que el espacio es seguro.

Segundo caso en una semana

Este es el segundo caso que se produce en una semana, ya que hay que recordar que este martes un espectacular derrumbe obligó a cerrar la calle Santa Clara de Vila-real. Tal y como explicó aquel día el concejal de Urbanismo, Emilio Obiol, se había solicitado una licencia de obras para hacer una nueva vivienda entre medianeras, que estaba en regla. Los obreros llevaban unos días haciendo los cimientos de la obra y la casa de al lado, que era vieja, ha colapsado, cayendo en buena parte. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, ha explicado Obiol. Los obreros que trabajaban en el inmueble han podido salir a tiempo tras escuchar los primeros ruidos.