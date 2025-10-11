La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa

El paso de la dana Alice va a traer, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lluvias en todo el territorio castellonense.

En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje la dana Alice en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

Mucha lluvia en la Plana Baixa Estos son los mayores acumulados de hoy desde las 0.00 horas, que se concentran en la Plana Baixa: Precipitación del día (mm) Almenara Platja Casablanca — 70,2 Xilxes — 47,6 la Llosa — 47,4 Almenara Motor el Blau — 45,8 Moncofa Riu Belcaire — 44,7 Burriana El Puerto Club Náutico — 44,2 les Alqueries Cap de Terme — 42,4 Burriana centro — 42,0 Almenara — 41,4 Alfondeguilla — 39,6

Sábado de alerta naranja en Castellón El litoral de la provincia estará hoy en alerta naranja durante todo el día por lluvias que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas. El agua caída ya está obligando a la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial, como por ejemplo en Burriana.

Cancelaciones en Castelló

Los mayores acumulados del viernes Los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) indican que los siguientes son los mayores acumulados en Castellón (actualizados a las 19.20): Illes Columbretes — 164,0 Burriana, El Puerto Club Náutico — 57,8 Oropesa del Mar, Club Náutico — 57,0 Oropesa del Mar, Torre Bellver — 56,8 Burriana, Alquerías de Santa Bárbara — 55,8 Castelló de la Plana, IES Vicent Sos Baynat — 55,0 Castelló de la Plana, IES Bovalar — 53,2 les Alqueries, Cap de Terme — 53,2 Benicàssim, Hotel Voramar — 52,6 Cabanes, Mas del Corregter — 52,6

El domingo la dana irá a menos Las previsiones de Aemet contemplan que el domingo la intensidad de las precipitaciones vaya a menos, pese a que seguirá habiendo alerta amarilla.

Lo peor de la dana, por llegar Las previsiones apuntan a que mañana puede ser el día más complicado de este episodio de lluvias en Castellón. Aemet ha activado la alerta naranja durante todo el día en el litoral provincial, mientras Meteored apunta a que los mayores acumulados se darán en municipios de costa del sur y del norte. Entre estas dos zonas, gran parte del agua descargará en el mar. Coincide en el pronóstico la cuenta especializada ValenciaWeather.

Accidente en la CV-10 en Borriol La lluvia ha causado un accidente de tráfico en la CV-10, a la altura de Borriol, según han informado desde la unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat. En el siniestro se han visto implicados dos vehículos. Imagen del accidente en la CV-10, a la altura de Borriol. / Bomberos Forestales Generalitat

Actuaciones de los bomberos En Burriana, la caída de la fachada de la vivienda deshabitada ha afectado a la fachada de la vivienda de delante, cuyos ocupantes se encuentran bien. Los bomberos continúan revisando y evaluando la situación. Asimismo, los bomberos del Consorcio Provincial han tenido que realizar otro saneamiento de fachada en Vila-real. Asimismo, operarios del Àrea Seguretat Castelló han tenido que actuar en dos casos de filtraciones.

Derrumbe en Burriana Los bomberos del Consorcio Provincial se han movilizado para llevar a cabo la revisión de una vivienda deshabitada en Burriana, en la que ha colapsado parte de la fachada.