Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa

La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una nueva inestabilidad en el este peninsular

Vídeo: Lluvia en Castelló

Vídeo: Lluvia en Castelló

Gabriel Utiel

Adrián Bachero

Aitor Tezanos

Sergi Juan

Castellón

El paso de la dana Alice va a traer, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lluvias en todo el territorio castellonense.

En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje la dana Alice en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents