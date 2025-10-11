Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja

La dana Alice continuará instalada en la provincia

Problemas de circulación en Castelló.

Problemas de circulación en Castelló. / Gabriel Utiel

Alberto Campos

Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualiza constantemente sus previsiones y, en función de las mismas, varía las alertas que tiene establecidas o anula las que tenía activadas. Y eso es lo que ha sucedido en lo que respecta a Castellón, que ha visto como la predicción inicial para la jornada del domingo empeora.

Puedes seguir aquí el desarrollo de la dana Alice en Castellón.

En un principio, Aemet había establecido la alerta amarilla en todo el litoral de la provincia, un grado menos respecto a la jornada de hoy, cuando en toda la costa está activa la naranja.

Alerta naranja en Castellón

Sin embargo, la nueva actualización de las predicciones para el 12 de octubre ha traído de nuevo la activación de la alerta naranja en una zona de Castellón.

Se trata del litoral norte, donde pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado. El aviso está activado desde las 0.00 hasta las 11.00 horas.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:

