Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
La dana Alice continuará instalada en la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualiza constantemente sus previsiones y, en función de las mismas, varía las alertas que tiene establecidas o anula las que tenía activadas. Y eso es lo que ha sucedido en lo que respecta a Castellón, que ha visto como la predicción inicial para la jornada del domingo empeora.
Puedes seguir aquí el desarrollo de la dana Alice en Castellón.
En un principio, Aemet había establecido la alerta amarilla en todo el litoral de la provincia, un grado menos respecto a la jornada de hoy, cuando en toda la costa está activa la naranja.
Alerta naranja en Castellón
Sin embargo, la nueva actualización de las predicciones para el 12 de octubre ha traído de nuevo la activación de la alerta naranja en una zona de Castellón.
Se trata del litoral norte, donde pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado. El aviso está activado desde las 0.00 hasta las 11.00 horas.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
