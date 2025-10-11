Alerta naranja en Castellón: Emergencias prevé tormentas "muy intensas" a partir de las 20 horas de este sábado

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha asegurado que se prevé que a partir de las 20.00 horas de este sábado se produzcan tormentas puntuales derivadas de la dana Alice (sigue el minuto a minuto del temporal aquí) que pueden ser "muy intensas" en las zonas de la Comunitat en la que está activo el aviso naranja.

Son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, según ha indicado Irene Rodríguez tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

"De noche y de madrugada"

La secretaria autonómica ha señalado que ya se están produciendo estas tormentas intensas en algunos municipios como Carcaixent (Valencia), donde se están registrado acumulados muy elevados de 90 litros por metro cuadrado en una hora.

"Hay que estar muy alerta y precavidos esta tarde, esta noche y de madrugada ante esas tormentas que se esperan en lugares puntuales y pueden ser muy intensas en zonas donde tenemos el aviso naranja".

Asimismo, ha dicho para el litoral sur de Alicante ha pasado del nivel naranja al amarillo y se va a retirar la situación 1 de Emergencias que habían decretado para el municipio de Pilar de la Horadada (Alicante), donde la pasada madrugada evacuaron tres pedanías, aunque todos han podido volver a sus casas.

29 incidentes en la provincia

También ha indicado que durante la reunión se han revisado todos los incidentes recibidos en el teléfono 112 de Emergencias desde el pasado 9 de octubre hasta este sábado, que han sido 29 en Castellón, 233 en Alicante y 309 en Valencia, todos relacionados con las lluvias.

Por último, ha destacado que hay que extremas las precauciones, prestar la máxima vigilancia y recordar las medidas de autoprotección: no usar el vehículo si no es absolutamente necesario, seguir todas las indicaciones que den las autoridades, y e informar de cualquier emergencia al 112.