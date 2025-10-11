El campo de Castellón da la voz de alarma ante la entrada de naranja sudafricana con ‘arancel 0’

El sector primario de la provincia de Castellón ha dado la voz de alarma ante la entrada de cada vez un mayor volumen de cítricos de Sudáfrica al mercado europeo a un arancel cero en pleno comienzo de la campaña local.

Organizaciones como la Unió, coindiendo precisamente con el noveno aniversario del acuerdo económico entre la Unión Europea y el África Meridional, denuncian que el arancel se ha ido reduciendo progresivamente entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre como parte del pacto hasta llegar a ser prácticamente residual o cero este año. Una medida que, como apuntan, lleva a que la cuota de mercado de los cítricos sudafricanos aumente en dichas fechas, pese a coincidir con el inicio de la recolección en la Comunitat Valenciana.

«La liberalización en el otoño del mercado europeo para la naranja sudafricana ha desplazado sus entradas a los meses de septiembre a noviembre disparando al alza sus exportaciones e incrementando la presión sobre el productor valenciano, justo en el inicio de campaña», valora el secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.

Un estudio de la entidad agrícola cifra que en nueve años de vigencia del acuerdo, los envíos de cítricos sudafricanos han crecido en la ventana de tiempo señalada un 11,5%. Más importante resulta el repunte en el mes de octubre, alcanzando un 24% con récord de casi 145.000 toneladas el año pasado. También noviembre, aseguran, irrumpe con fuerza, aunque de forma más minoritaria, pero prologando igualmente la presión sobre el primer corte de los cítricos en la autonomía. De hecho, de septiembre a noviembre se concentra ya el 66% de todas las importaciones anuales a la Unión Europea procedentes de Sudáfrica.

300 interceptaciones

El campo advierte de que, de forma paralela, también se dispara exponencialmente la entrada de plagas o enfermedades a través de los envíos de esta fruta desde el territorio africano. La Unió calcula que desde la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea se han producido casi 300 interceptaciones, casi todas ellas de Thaumatotibia leucotreta y Phyllosticta citricarpa, dos de las plagas más letales de la citricultura mundial y que todavía no han entrado en territorio comunitario. Matizan que dichos datos responden solo a los rechazos oficiales, «por lo que muy posiblemente la cifra sea mucho más elevada». Aluden en este sentido a la irrupción en el territorio del Trips de Sudáfrica y las graves pérdidas que está ocasionando a los productores de la autonomía.

Y en la misma línea, Ava-Asaja instó hace unos días a la Unión Europea a llevar a cabo una revisión exhaustiva del mecanismo de tratamiento en frío que aplica el país africano, criticando la escasez de controles efectuados.

Con todo, la Unió plantea otras medidas a las instituciones comunitarias como la activación de la cláusula de salvaguarda prevista en el acuerdo, la revisión del calendario de liberalización, una reciprocidad efectiva en los estándares fitosanitarios y más controles en frontera.