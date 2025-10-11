Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días

La dana Alice mantiene todavía a la provincia de Castellón mirando al cielo (sigue el directo del temporal aquí) después de traer consigo intensas precipitaciones que en tres días han dejado acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado en numerosas localidades del territorio.

La jornada del sábado ha estado marcada una vez más por las fuertes lluvias, que han causado incidencias diversas, eso sí, sin tener que lamentar daños personales, según el balance al cierre de esta edición. De hecho, todavía pueden producirse intensas precipitaciones.

El Consorcio Provincial de Bomberos contabiliza hasta esta tarde una quincena de servicios, como la retirada de un árbol de grandes dimensiones caído en el camí la Mar de Almassora o de cascotes en Nules y un auxilio en Moncofa. También en Castelló han actuado los bomberos municipales en más de una treintena de servicios ante la caída de cornisas o árboles y se ha procedido al corte de viales. No faltó el cierre de caminos o carreteras por inundaciones en puntos como Vila-real, Benicàssim, Alcalà de Xivert, Vinaròs, Benicarló o Peñíscola, entre otros. Además se han producido retrasos en trenes programados.

Galería: Las imágenes de las intervenciones de los bomberos durante la dana / Mediterráneo

Acumulados en Almenara, Burriana o Castelló

Desde el inicio del episodio, transcurridas 72 horas, se registran acumulados de precipitaciones destacables, como los 137,4 milímetros de Almenara, los 136,4 de Burriana o los 134,8 de Castelló. Igualmente por encima de los 120 litros queda la Pobla Tornesa, Almassora, Vila-real, les Alqueries, la Llosa o Borriol, según las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Sobresale todavía más el observatorio de les Illes Columbretes, que acumula 258,8 litros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todavía mantiene avisos meteorológicos activos este domingo ante la posibilidad de que se sigan produciendo intensas precipitaciones, si bien se espera que el temporal vaya avanzando en dirección al norte. Salvo revisiones posteriores, la previsión es que la alerta naranja por lluvias de hasta 50 litros en una hora siga vigente hasta las 8 horas del domingo en el litoral sur de Castellón, mientras que en el litoral norte hasta las 12 horas. En esos momentos se rebajará, respectivamente, a amarilla, nivel en el que se situará también el interior norte de la provincia. Será a partir de las 18 horas cuando se prevé que desaparezcan los avisos.

No obstante, esto no implica que cambie en gran medida la situación. «Es probable que gran parte de la semana que viene sigamos con este panorama meteorológico inestable, sobre todo en las zonas litorales», avanza Aemet, que activará de nuevo avisos por lluvias el lunes.