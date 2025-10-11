Compromís denuncia que tots els centres de salut de Castelló incompleixen els terminis recomanats per donar cita
La coalició recull testimonis ciutadans sobre les demores en l'atenció primària amb la campanya ‘Im-Pacients’
Compromís denuncia que la totalitat dels centres de salut de la província de Castelló superen el termini recomanat de dos dies per aconseguir cita amb el metge o metgessa de família, una situació que consideren “insostenible i conseqüència directa de la gestió del Consell del PP, que està desmantellant la sanitat pública valenciana".
Segons les dades recollides per la coalició, a la província tots els centres d’atenció primària superen els dos dies d’espera recomanats, amb una mitjana de 10,8 dies i punts màxims de fins a 16 dies en el Centre de Salut Bòbila de Vila-real i a Benicarló.
A més, el 67% dels centres donen cita amb més d’una setmana de demora. Els municipis amb majors retards són Almassora (11 dies), Castelló–Raval Universitari (12 dies), Fernando el Catòlic (10 dies), Onda (13 dies) i Benicarló i Vila-real (16 dies).
"El sistema està col·lapsat"
La denúncia s’emmarca dins la campanya ‘Im-Pacients’, que Compromís ha posat en marxa per tota la Comunitat Valenciana per visibilitzar el col·lapse de l’atenció primària i donar veu a la ciutadania que pateix aquestes esperes.
La diputada autonòmica Verònica Ruiz ha explicat que la iniciativa permet a la ciutadania traslladar les seues experiències directament a la Conselleria de Sanitat, tant de manera presencial com a través d’un codi QR que dona accés a un formulari on es poden explicar les situacions de demora. “Estem recollint testimonis de persones que esperen més d’una setmana per a una cita amb el seu metge o metgessa de família. El sistema està col·lapsat, i la Conselleria amaga la realitat darrere de dades maquillades. Volem que la gent siga escoltada i que s’actue amb urgència”, ha declarat.
"Tard i malament"
Per la seua banda, el portaveu a la Diputació, David Guardiola, ha denunciat que “la situació és especialment greu a les comarques del nord, on hi ha centres que acumulen fins a 16 dies d’espera”. “Amb el PP, la sanitat pública arriba tard i malament. Compromís defensem una sanitat pública, pròxima i de qualitat, i per això posarem totes les eines al servei de la ciutadania per exigir solucions immediates”, ha afirmat.
Per això, la coalició ha habilitat el web compromis.net/impacients per recollir més testimonis que es faran arribar directament al conseller de Sanitat, Marciano Gómez. “No podem permetre que la gent espere més de deu dies per una cita mèdica. Estem impacients, però sobretot determinats a defensar la nostra sanitat pública”, ha conclòs.
