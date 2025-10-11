La Diputación activa las obras de mejora en cuatro cuarteles de la Guardia Civil con una inversión de 220.000 euros

La Diputación Provincial de Castellón activa las obras de mejora en cuatro cuarteles de la Guardia Civil con una inversión de 220.000 euros.

“Trabajamos para que la Guardia Civil cuente con instalaciones dignas, porque su labor es fundamental para la seguridad de nuestros 135 pueblos y ciudadanos”, ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina. Como ha expresado la dirigente provincial, la Guardia Civil “es un pilar esencial en nuestra tierra y desde el Gobierno Provincial queremos que cuenten con los recursos necesarios para seguir garantizando la seguridad de todos los castellonenses”.

Concretamente, los cuarteles beneficiarios en el presente ejercicio son los de Benassal, BenicarlóAlcalà de Xivert y Segorbe. “Nos comprometemos a que cada uno de ellos cuente con instalaciones dignas y modernas para que la Guardia Civil pueda desarrollar su labor en las mejores condiciones”, ha indicado la dirigente provincial.

Ya se han adjudicado las obras por lo que las actuaciones de mejora van a empezar de forma inminente.

Apoyo firme

La máxima representante de la institución provincial, ha asegurado que “nuestro apoyo a la Guardia civil es firme”. “Somos conscientes de la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por ello, estamos decididos a favorecer la mejora de sus condiciones de vida y trabajo”.

En cuanto a las características de cada actuación, con un presupuesto de 55.000 euros, se actuará en el cuartel de Benassal, concretamente en el refuerzo estructural, en el forjado del techo del garaje. Además, se reparará el saneamiento y se adecuará el pavimento del patio, y se mejorará la fachada del cuartel.

En el caso de Benicarló, las obras cuentan con un presupuesto de 65.000 euros y se va a actuar en la reforma de dependencias del Puesto Principal, mientras que en el caso del cuartel de Alcalà de Xivert se van a invertir 55.000 euros destinados a la reparación de azoteas y de los antepechos de la fachada, así como en la cubrición de balcones de la última planta.

Y, por último, para el cuartel de Segorbe se van a destinar 25.000 euros para la demolición de trasteros y adaptación de la zona afectada. “Se trata de obras que buscan mejorar las infraestructuras donde se prestan unos servicios fundamentales y que reflejan el compromiso de la Diputación de Castellón en modernizar los cuarteles, algo esencial para que el personal pueda cumplir con su labor de servicio público”, ha señalado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado.

En este sentido, Héctor Folgado ha valorado la gran labor que realiza la Guardia Civil en los 135 municipios de la provincia. “Su dedicación y esfuerzo garantizan la seguridad de nuestros municipios y desde la Diputación nos comprometemos a que cuenten con cuarteles dignos desde los que desempeñan su servicio”, ha indicado el vicepresidente provincial.