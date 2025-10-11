Hablan palestinos en Castellón: «Toda Gaza tiene familiares muertos; por lo menos, van a parar los ataques»

El acuerdo inicial de paz entre Israel y Hamás se vive con intensidad en todo el mundo y han sido sonoras las peticiones en la calle y los despachos por el cese del genocidio. Sin embargo, hay algunas personas en Castellón a quienes esta guerra les toca de lleno. A ellos y sus familias en la Franja de Gaza.

Tamer y Kamal, ambos gazatís viviendo en Xilxes y Castelló, vieron ayer por televisión las hileras de personas regresando a pie a Ciudad de Gaza, que aparecía al fondo reducida a escombros. Los dos años y tres días de guerra se ponen ahora en stand by, pero ambos recelan de que se haga efectiva una paz duradera en ese territorio.

El motor, "la presión social"

«En este mundo ya nadie se cree las palabras de los sionistas, pero deseamos que [el acuerdo] siga adelante por el bien del mundo entero», dice Tamer. Para él, «el motor» de esta paz provisional ha sido la «presión social», con continuas manifestaciones, varias de ellas en la provincia de Castellón. «Eso ha obligado a los gobiernos a tomar partido y hacer presión. Confiamos en que el pueblo sea el que permita que esto finalice de una vez», agrega.

La anterior vez que Mediterráneo habló con él, en noviembre de 2024, la guerra se había cobrado la vida de 44.330 palestinos, según el gobierno de la Franja, controlado por Hamás. Menos de un año después, los datos de fallecidos palestinos se han incrementado hasta 67.200. La mayoría de ellos son civiles. Hay 169.900 heridos. Un informe independiente encargado por la ONU y revelado en septiembre indica que las víctimas mortales podrían ser mucho mayores. Ese mismo informe señaló que Israel estaba cometiendo genocidio.

«Dolor e impotencia»

«Ha sido un año de mucho dolor e impotencia, en el que los genocidas se salían con la suya», asevera Tamer. «Tengo cientos de familiares allí y ya no sé si algunos siguen vivos», lamenta Tamer.

Hamás debe liberar ahora a los 48 rehenes (20 de ellos supuestamente vivos) que todavía tiene desde el 7 de octubre de 2023, cuando sus ataques a comunidades judías de Israel los contestó el gobierno de Netanyahu con sangre y fuego durante estos dos años, tras casi 80 años de ocupación israelí de territorios palestinos.

«Hamás aprovechó que la Autoridad Nacional no tuvo resultados, pero yo odio la guerra y odio la sangre», dice Kamal, que es comercial en Castellón y quien considera que «no hacen falta radicalismos», dice Kamal, que ha perdido a 70 familiares. «Toda Gaza tiene familiares muertos y siguen contando civiles», lamenta Kamal. «Por lo menos, van a parar», se consuela, y pide que firmen la paz: «Palestinos e israelíes son primos en la historia. Si son listos, se podría vivir perfectamente».

Tamer no lo ve tan fácil: «Queda mucho por hacer y siguen siendo palabras, aún no han permitido entrada de ayuda y no hay suplementos para los niños».

El futuro

De fondo queda la cuestión de quién se hará cargo de la futura Gaza. Donald Trump, uno de los promotores del acuerdo, propone que sean extranjeros. Kamal está de acuerdo que «debe intervenir una fuerza internacional una temporada para hacer la paz».

Sin embargo, Tamer señala que las decisiones de Palestina deben ser propias: «Nadie puede meter sus narices, el Gobierno de todos los palestinos va a estar bajo mando de los palestinos». Sobre el papel de Trump, afirma que ha sido «clave para finalizar» el acuerdo pero critica que es «fachada política». «Hace como si no hubiera sido la mano detrás de los genocidas enviando armamento», apunta.