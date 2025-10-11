Jaume Agost, trabajador social experto en adicciones: "No hay que cuidar la salud mental solo en personas con enfermedad"

Desde tu experiencia en el centro de día Lluís Alcanyís, ¿cómo describirías la relación entre salud mental y adicciones? ¿Hasta qué punto son inseparables?

Es una relación complicada. En el centro nos encontramos con multitud de casos de patología dual, que implica la convivencia de una enfermedad mental y una adicción, y complica el caso para su tratamiento, la deshabituación en el consumo y su reinserción en la sociedad. Cuando tratamos casos de patología dual no podemos olvidarnos de ninguna de las dos partes del caso. Es un todo. La enfermedad mental y la adicción aquí son inseparables y requieren un abordaje y un tratamiento en toda su complejidad: incluyendo la afección para la persona a nivel social, psicológico y psiquiátrico.

¿Cómo interviene el trabajo social en este cruce y qué tipo de acompañamiento se realiza?

En una persona con patología dual, el deterioro de las relaciones es mucho mayor y de más difícil recuperación que en una persona que solo presenta enfermedad mental o en una persona adicta, situaciones no obstante que ya son de por sí bastante graves. Desde el trabajo social debemos intervenir acompañando a la persona, dándole el soporte que necesita en su proceso de deshabituación y reinserción social. Y hacer entender tanto a la persona enferma como a su entorno cercano en qué situación está y de qué recursos dispone. Necesitan de un acompañamiento integral.

¿Qué otros problemas de salud mental, al margen de la patología dual, se derivan de las adicciones?

En el centro Lluís Alcanyís tenemos conocimiento de los casos de patología dual a través de los usuarios de la unidad de Patología Dual Grave del Hospital Provincial. En estos casos graves coexisten, como decía, una adicción con una enfermedad mental grave como una esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor grave, trastorno límite de la personalidad o TOC grave. Pero no sólo hay gente afectada por estos trastornos de mayor gravedad. También una depresión que no sea mayor, trastorno por ansiedad o por estrés, o diagnósticos de trastornos narcisistas: en estos casos no podemos recurrir a la unidad del Provincial, y tampoco a salud mental en muchos casos. Es aquí cuando la intervención se hace en el centro.

¿Cuál es el perfil más frecuente de las personas que atendéis con patología dual u otra enfermedad mental? ¿Han cambiado?

Además de sufrir enfermedad mental como trastornos límites de la personalidad, esquizofrenia o trastorno bipolar, a nivel social son personas que no han logrado la emancipación de su familia de origen o lo han intentado sin conseguirlo, y han tenido que volver. En su mayoría tienen una incapacidad laboral permanente o están en situación de desempleo, porque suelen tener muchas dificultades en el ámbito laboral. Además de arrastrar una situación económica compleja. Por género, hay hombres y mujeres, aunque en el caso del Lluís Alcanyís el 80% de las personas usuarias son hombres.

A menudo, el estigma se multiplica al confluir el binomio adicciones y enfermedad mental. ¿Cómo afecta esto a su recuperación?

El estigma lo vemos cada día, y también el resultado de ese estigma: por ejemplo, en la familia, o en la propia sociedad. Pasan a ser personas desvalorizadas, cuya palabra u opinión no tiene valor. Es una de las cuestiones que debemos abordar en la medida en la que consiguen mantener la abstinencia en el consumo de drogas durante un tiempo significativo. Lograr que vayan reivindicando el espacio que les corresponde como miembros de una familia, de la sociedad, porque por su historia de vida han acabado siendo excluidos. Estas personas se enfrentan también a una situación de soledad. Han estado viviendo en entornos de adicción, con personas consumidoras, y cuando cesan en esa adicción, salen de ese grupo, deben apartarse, y se topan con esa soledad. Aquí hay un trabajo a nivel social muy fuerte: de transición, de incorporarse a entornos normalizados y buscar dentro de él otros ambientes y tejer nuevas relaciones.

El lema del Día Mundial de la Salud Mental es Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, un mensaje que invita a reconocer que todas las personas podemos atravesar problemas de salud mental. ¿Es este el camino?

El lema es muy acertado. La salud mental no es algo que hay que cuidar solo en las personas con enfermedad mental. Casi todos a lo largo de la vida vamos a necesitar ese cuidado. Podemos pasar por crisis, duelos, estrés, o incluso sin todo ello podemos requerir de esa atención a nuestra salud mental. Hago un paralelismo con el Sistema de Servicios Sociales: cuando empezó a construirse, en los años 80 y 90, se identificaba con las personas en situación de exclusión social o en situación de pobreza, cuando no es así. Hoy vemos que cualquier persona, sea cual sea su situación, puede necesitar de los Servicios Sociales. Hay que cuidarlos porque son un derecho de la ciudadanía. Con la salud mental pasa lo mismo.

¿Crees que los recursos sociosanitarios actuales están preparados para atender esta realidad?

Ahora hay más recursos, pero siguen siendo escasos, sobre todo en las UCA, en las Unidades de Salud Mental o en las infantiles. Hay una ratio de población por profesional que es demasiado elevada. Además, en las UCA hay pocos profesionales de trabajo social y una adicción, al igual que una enfermedad mental, hace estragos en la salud física, la mental y la social.