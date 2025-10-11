¿Dónde ha llovido más? Estos son los municipios con más precipitaciones

La dana Alice ha provocado lluvias muy intensas durante la jornada del sábado, provocando desperfectos en varios municipios, que se han visto afectados por inundaciones, árboles caídos y carreteras cortadas.

La alerta naranja por precipitaciones se ha mantenido durante todo el día, y continuará el domingo en algunos puntos de la provincia. Emergències avisa, además, de que durante la noche se prevén lluvias intensas y tormentas localizadas.

La máxima de precipitaciones acumuladas en la provincia se ha registrado en la estación meteorológica de Torreblanca, donde se han caído casi 20 l/m2 en una hora, según los datos proporcionados por Avamet. Le sigue Castelló, donde se han acumulado hasta 8 l/m2.

Torreblanca – 18,4 mm

Castelló (poble) – 8,0 mm

Vilanova d’Alcolea – 6,4 mm

Cabanes (la Ribera) – 6,2 mm

Zucaina (Masico Blanco) – 6,2 mm

Zucaina (La Hoya) – 5,4 mm

Gráfica de Avamet con los municipios con mayores precipitaciones. / Mediterráneo

En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el municipio donde más precipitación ha caído es Carcaixent, donde se han acumulado casi 70 l/m2, lo que ha provocado grandes inundaciones.