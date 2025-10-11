¿Dónde ha llovido más? Estos son los municipios con más precipitaciones
La máxima registrada en la provincia es de casi 20 l/m2
La dana Alice ha provocado lluvias muy intensas durante la jornada del sábado, provocando desperfectos en varios municipios, que se han visto afectados por inundaciones, árboles caídos y carreteras cortadas.
La alerta naranja por precipitaciones se ha mantenido durante todo el día, y continuará el domingo en algunos puntos de la provincia. Emergències avisa, además, de que durante la noche se prevén lluvias intensas y tormentas localizadas.
La máxima de precipitaciones acumuladas en la provincia se ha registrado en la estación meteorológica de Torreblanca, donde se han caído casi 20 l/m2 en una hora, según los datos proporcionados por Avamet. Le sigue Castelló, donde se han acumulado hasta 8 l/m2.
- Torreblanca – 18,4 mm
- Castelló (poble) – 8,0 mm
- Vilanova d’Alcolea – 6,4 mm
- Cabanes (la Ribera) – 6,2 mm
- Zucaina (Masico Blanco) – 6,2 mm
- Zucaina (La Hoya) – 5,4 mm
En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el municipio donde más precipitación ha caído es Carcaixent, donde se han acumulado casi 70 l/m2, lo que ha provocado grandes inundaciones.
- Carcaixent Quatre Camins – 69,1 mm
- Carcaixent Ajuntament – 59,2 mm
- Barxeta – 29,4 mm
- Simat de la Valldigna (Pla de Corrals) – 20,0 mm
