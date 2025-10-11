Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde ha llovido más? Estos son los municipios con más precipitaciones

La máxima registrada en la provincia es de casi 20 l/m2

Dafne Valls

Castellón

La dana Alice ha provocado lluvias muy intensas durante la jornada del sábado, provocando desperfectos en varios municipios, que se han visto afectados por inundaciones, árboles caídos y carreteras cortadas.

La alerta naranja por precipitaciones se ha mantenido durante todo el día, y continuará el domingo en algunos puntos de la provincia. Emergències avisa, además, de que durante la noche se prevén lluvias intensas y tormentas localizadas.

La máxima de precipitaciones acumuladas en la provincia se ha registrado en la estación meteorológica de Torreblanca, donde se han caído casi 20 l/m2 en una hora, según los datos proporcionados por Avamet. Le sigue Castelló, donde se han acumulado hasta 8 l/m2.

Gráfica de Avamet con los municipios con mayores precipitaciones.

Gráfica de Avamet con los municipios con mayores precipitaciones. / Mediterráneo

En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el municipio donde más precipitación ha caído es Carcaixent, donde se han acumulado casi 70 l/m2, lo que ha provocado grandes inundaciones.

  • Carcaixent Quatre Camins – 69,1 mm
  • Carcaixent Ajuntament – 59,2 mm
  • Barxeta – 29,4 mm
  • Simat de la Valldigna (Pla de Corrals) – 20,0 mm

¿Dónde ha llovido más? Estos son los municipios con más precipitaciones

