El PSPV de Castellón celebra que Bruselas investigue la gestión de la dana tras el "bloqueo" del PP

El PSPV de la provincia de Castellón celebra que las instituciones europeas hayan decidido investigar “la nefasta gestión y el maltrato institucional que han sufrido las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 a manos de la Generalitat del PP y de Carlos Mazón". La resolución de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara llega "tras meses de bloqueo del Partido Popular Europeo" y supone, según el coordinador de diputados del PSPV-PSOE de Castellón, Rafa Simó, “un paso fundamental para hacer justicia y romper el muro de silencio impuesto por la derecha”.

Simó ha subrayado que “durante meses el PP ha hecho lo imposible para silenciar la verdad, impedir que las víctimas fueran escuchadas en Europa, vetando su comparecencia y negando que una delegación de la Eurocámara pudiera comprobar sobre el terreno las consecuencias de la catástrofe”.

"Incapacidad y fracaso"

En sus palabras, “Mazón y su partido tienen pánico de que Bruselas vea con sus propios ojos la incapacidad y el fracaso del Consell, tanto el día de la tragedia como en su fallida reconstrucción”. La petición, registrada por la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, reclama una investigación exhaustiva de la gestión del desastre, la revisión de las posibles deficiencias en la aplicación de directivas europeas, la reparación de los daños y el pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

El diputado castellonense ha mostrado todo su apoyo a los representantes de las víctimas y ha denunciado “el maltrato institucional” infligido a las familias, recordando que un vicepresidente de la Generalitat llegó a insinuar que “las víctimas no se habían sabido proteger” y que dirigentes del PP han “deslegitimado y cuestionado la representatividad de quienes han perdido a sus seres queridos”. “Es indecente, cruel e indigno. Las víctimas necesitan apoyo y reparación, no el desprecio constante de Mazón y de sus socios de VOX”, ha remarcado.

Para Simó, “la decisión europea es una victoria para la dignidad y para las víctimas” y ha advertido que “el cinismo del PP y de VOX no podrá tapar ni esconder su responsabilidad política”. “Cuando más han necesitado a las instituciones, Mazón y el PP les han dado la espalda y ahora Europa los pondrá frente al espejo”, ha concluido.