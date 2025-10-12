Castelló conmemora el día de la patrona de la Guardia Civil a resguardo de la lluvia

El recinto de ferias y mercados (Refeyme) de Castelló ha sido el escenario del acto castrense en honor a la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. A resguardo de la lluvia, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, y una nutrida representación de autoridades locales, provinciales y nacionales han participado en este evento que, una vez más, la Guardia Civil ha querido acercar a la ciudadanía sacándolo de la comandancia y que ha estado presidido por el al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castelló, Alfonso Martín.

Aunque estaba previsto que la plaza Mayor, por segundo año consecutivo, albergara este tradicional evento, la amenaza de agua llevó a pedir a Alfonso Martín, que fuera este recinto el que acogiera la celebración para proteger a los participantes de la lluvia. Además, como era la intención de Martín, el acto se ha podido acercar a la ciudadanía al salir de la comandancia.

Con sus trajes de gala y el orgullo de honrar a su patrona, los efectivos de la Guardia Civil de Castelló desfilaron por Refeyme, donde se ha procedido a la entrega de condecoraciones. Tampoco han faltado los discursos institucionales, así como el sentido homenaje a los caídos. El broche a la conmemoración lo ha puesto la interpretación del himno de la Guardia Civil y, con motivo del Día Nacional de España, también se ha podido escuchar el himno nacional.

Misa matutina

Antes del acto institucional, la jornada ha comenzado con la misa, oficiada por el Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Lorente. También han estado presentes otras autoridades, durante el desarrollo de esta cita, como el comisario provincial de la Policía Nacional en Castellón, Emilio Romero; el coronel subdelegado Defensa, Moisés Izquierdo De la Guerra la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, la reina de las fiestas de Castellón, Clara Sanz y la Na Violant d’Hongría, Victoria Arcos.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que “hemos brindado nuevamente todo el apoyo y colaboración ofreciendo un espacio público para que castellonenses y visitantes puedan disfrutar de este acto, que tradicionalmente ha tenido lugar en la comandancia”.

Además, “ensalzamos la encomiable labor de quienes día a día velan por nuestra seguridad, prestando un servicio indispensable. En el día de su patrona, la Virgen del Pilar, de una forma solemne, hemos demostrado a la Guardia Civil toda nuestra admiración, respeto y más sincero agradecimiento por su entrega y vocación de servicio público”.

Orgullo y reconocimiento

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha enaltecido la labor que realizan diariamente los efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Castellón, velando por la seguridad y el bienestar del conjunto de los castellonenses.

La dirigente provincia ha mostrado “orgullo, reconocimiento, respeto y admiración por la lealtad, sacrificio y compromiso de la Guardia Civil con la defensa del estado de derecho”.