Castellón triplica en un año las plazas en bloques de apartamentos turísticos

Una de las múltiples aristas del debate sobre la vivienda en Castellón tiene que ver con el destino que se da a los bloques de pisos.

Los propietarios pueden introducirlos en el mercado del alquiler de larga estancia, aquejado desde hace años de una escasa oferta, o bien destinarlos a uso turístico.

Uno de los argumentos más repetidos por los defensores de esta segunda opción es que los propietarios obtienen más rentabilidad y evitan la denunciada inseguridad jurídica que generan los impagos por parte de inquilinos.

Auge del modelo turístico

Si se analizan los datos de Turisme Comunitat Valenciana, se observa que los propietarios de bloques enteros se han decantado por la opción turística.

En la provincia, en apenas un año, su número se ha triplicado: de 28 existentes hasta octubre de 2024 se ha pasado a 72 en la actualidad.

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (Aptur CV), Silvia Blasco, explica que esta modalidad de alojamiento "no se debe confundir con las viviendas de uso vacacional", que tanta controversia han levantado en los últimos tiempos.

Los bloques de viviendas se destinan íntegramente a este uso y "suelen tener incluso una recepción", aclara.

En cambio, "las viviendas turísticas individuales se rigen por un apartado diferente de la ley valenciana de turismo, ocio y hospitalidad", detalla Blasco.

Actualmente, los 72 bloques existentes en Castellón agrupan 1.012 apartamentos bajo esta modalidad, con un total de 4.405 plazas disponibles.

Dónde están ubicados

La gran mayoría de estos bloques se encuentran en Peñíscola, aunque también los hay en otros puntos de la costa como Benicàssim y Orpesa, además de varios edificios en la capital.

Esta opción también está presente en destinos de interior como Morella o Vilafranca.

La mayoría de los bloques cuentan con entre tres y cinco pisos para alquilar, aunque destaca el Eurhostal de Alcossebre, que dispone de 190 apartamentos.

Depuración del censo turístico

Mientras crece esta tipología —en parte por la adaptación a la normativa vigente—, continúa la limpieza del censo de viviendas de uso turístico iniciada por la Generalitat.

Desde comienzos de año, Castellón ha reducido un 12% el número de pisos turísticos al no cumplir con las características marcadas en el decreto autonómico aprobado el verano pasado.