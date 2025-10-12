Derecho al aborto: Aumentan los abortos en Castellón y una de cada tres mujeres repite

Este 2025 se cumple el 40 aniversario de la despenalización parcial del aborto. La provincia suma cerca de 27.500 intervenciones de este tipo entre 1986 y 2024. El año pasado aumentaron las interupciones. En total se practicaron 1.016, un 4% más que el año anterior, según se desprende de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad.

¿Cuál es el perfil?

En la inmensa mayoría de casos, la interrupción de la gestación se realiza a petición de la mujer (95%), en un centro privado (90%) en un plazo de 8 semanas o menos (74%). En cuanto a los métodos anticonceptivos empleados, un 48% confesaba no utilizarlos, aunque un 27% decía utilizar métodos barrera, tipo preservativo.

perfil de la mujer que aborta en castellon 2024 / Mediterráneo

Una de cada tres repite

El 64% de las féminas que abortó en Castellón el pasado año no había tenido abortos anteriores. Sin embargo, para una de cada tres esta no era su primera vez. De hecho 9 mujeres se habían sometido a 4 abortos y tres llevaban cinco o más.

Veinteañeras y estudios secundarios

Son las veinteañeras el colectivo que más abortó; un 45% tenía entre 20 y 29 años y solo en 8 casos la chica tenía menos de 15 años. El nivel de estudios mayoritario (64,5%) era ESO (29,5%) o Bachillerato y ciclos formativos (35%).

Récord de la década

Los 1.016 casos registrados en el 2024 en Castellón suponen la cifra más alta en quince años. Habría que remontarse a 2009 para registrar una cifra más elevada (1.141), el pico más alto desde 1986. Los datos más bajos corresponden a los primeros años tras la despenalización, con 10 en 1986, 268 en 1987 y 251 en 1994.

Evolución legislativa

Han pasado 40 años y aún sigue la polémica en torno a esta práctica, como la negativa de la Comunidad de Madrid a crear un registro de objetores al aborto o la votación y posterior rectificación del PP de Madrid en turno a un supuesto síndrome postaborto o las críticas en algunos sectores a la propuesta de Sánchez de blindar el aborto en la Constitución.

La evolución legislativa del aborto en España comenzó en 1985 con una ley que despenalizaba el aborto en 3 supuestos, riesgo para la madre, violación (durante las primeras 12 semanas) o malformación fetal (hasta las 22 semanas). En 2010 se estableció una ley de plazos que permitía el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, aunque el Gobierno de Rajoy intentó en 2015 revertirla parcialmente. La ley de 2010 fue reformada en 2023 para eliminar barreras de acceso, restableciendo el aborto libre sin consentimiento paterno para menores de 16 y 17 años, eliminando el plazo de reflexión de tres días y reforzando el acceso en hospitales públicos.

Registro de objetores

Tras la reforma de la ley del 2023, las comunidades autónomas (CCAA) están obligadas a crear registros de objetores de conciencia para profesionales sanitarios, del que carecen algunas autonomías. No es el caso de la Valenciana, que sí dispone de este registro. De hecho, según ha informado la Conselleria de Sanitat, el número de profesionales de Ginecología y Obstetricia objetores inscritos en el registro es de 10 en la provincia de Castellón. Suponen un 16,12% del total, que son 62 profesionales de esa especialidad en la provincia.

La mayoría en centros privados

Sin embargo, una de las tareas que sigue quedando pendiente es la normalización y generalización de su práctica en los centros sanitarios públicos. De hecho, según el Ministerio de Sanidad en la Comunitat Valenciana solo el 9,95% de los abortos practicados el año pasado se realizó en un centro público. Un porcentaje ligeramente superior al del año pasado (9,46%) aunque en 2015 se situaba en 2,09%.

Expertos demandan más educación sexual

Rafael Ballester, catedrático de la Universitat Jaume I y director de la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y Sida (Salusex-Unisexsida) de la universidad pública de Castellón, incide en la importancia de la educación sexual, considerando necesario incluir en las campañas y los sistemas educativos formación sobre los métodos anticonceptivos que existen, cuáles son los recomendables para cada edad y situación y los beneficios y riesgos que acompañan a cada uno. "Dentro de la tan olvidada y deseada educación sexual, una de las cuestiones básicas es dotar a las personas de competencias para regular su vida y salud reproductiva y poder tener los hijos que deseen, ni uno más y ni uno menos", señala. En ese sentido, explica que para un adolescente o un joven, el anticonceptivo de elección desde mi punto de vista debería ser un método de barrera como el preservativo. "La píldora anticonceptiva está muy bien para prevenir embarazos pero no para prevenir ITS y justamente en una edad en que es fácil tener distintas parejas que no siempre toman medidas puede ser muy útil un método que a la vez previene embarazos e infecciones de transmisión sexual porque evita el contacto de fluidos genitales", añade.

"Es básico dotar a las personas de competencias para regular su vida y salud reproductiva y poder tener los hijos que deseen, ni uno más y ni uno menos" RAFAEL BALLESTER — CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSITAT JAUME I

En ese sentido, recuerda Ballester que "muchos embarazos no deseados se producen por falta de información sobre estos métodos, sobre los riesgos de ciertas prácticas sexuales, por una actitud negativa hacia los métodos anticonceptivos , o la falta de percepción de riesgo, falsas creencias, o falta de habilidades para utilizar algunos de los métodos. La educación sexual es básica para rellenar esta laguna", concluye.