La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno una auditoría sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

La Diputación Provincial de Castellón exigirá al Gobierno de España una auditoría urgente sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, al permitir la vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento.

El Gobierno Provincial ha presentado una moción para su aprobación en el pleno del próximo martes, 21 de octubre, con el fin de instar al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior a publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Castellón.

“La protección de las mujeres debe ser una prioridad absoluta. Necesitamos que el Gobierno corrija de inmediato los fallos del sistema Cometa y garantice un funcionamiento eficaz que proteja realmente a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual”, ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha exigido al Ejecutivo central explicaciones públicas y sobre todo, garantías de que el sistema Cometa funcione con los más altos estándares de seguridad y eficacia. “No podemos permitir que un sistema creado para proteger a las víctimas se convierta en un nuevo factor de riesgo por falta de control y diligencia”, ha indicado la presidenta.

Y es que, tal y como han denunciado fiscales especializados, sindicatos policiales, jueces de violencia sobre la mujer y abogados especializados en la violencia de género, estas incidencias en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos, ha provocado sobreseimientos provisionales, absoluciones de agresores y una grave desprotección de las víctimas.

En este sentido, la presidenta provincial ha lamentado la gestión de esta crisis por parte del Ministerio de Igualdad, asegurando que ha sido “claramente insuficiente”. “Se han intentado minimizar los problemas hablando de incidencias puntuales, cuando en realidad se han prolongado durante meses y han puesto en riesgo a miles de mujeres”.

Por ello, en la propuesta de acuerdo de la moción presentada se incluye la reprobación a la ministra de Igualdad y exigir su cese inmediato, como máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres de violencia de género y violencia sexual. También se incluye exigir al Gobierno de España la contratación inmediata de una auditoria externa, independiente y transparente, sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periódico actual de servicio.

“Vamos a reclamar el número de víctimas afectadas de la provincia de Castellón, el número de procedimientos judiciales alterados o sobreseídos, la tipología de fallos detectados y la duración real de las incidencias y protocolos de respuestas activados”. “Es hora de que el Gobierno de España actúe con responsabilidad y garantice que ninguna víctima quede desprotegida”, ha destacado la máxima representante de la institución provincial.